Михкельсон: ракетные удары Ирана указывают на желание избежать большой войны

«Теперь все решать [президенту США Дональду] Трампу - сделать ли шаг вперед или удержаться от ведущих к непредсказуемым последствиям атак на иранские цели, - написал Михкельсон в среду в Facebook. - И Эстония должна по своим дипломатическим каналам дать понять союзникам США, что ослабление напряженности также защитит жизни и интересы союзников и создаст предпосылки стабилизации ситуации».

Михкельсон отметил, что большой проблемой является крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране, и добавил, что как сообщается, пилоты до катастрофы не информировали ни о каких о проблемах.