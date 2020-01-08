Ср, 8.01.2020
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Михкельсон: ракетные удары Ирана указывают на желание избежать большой войны

Михкельсон: ракетные удары Ирана указывают на желание избежать большой войны

Марко Михкельсон.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

По словам заместителя председателя комитета по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, ракетные удары Ирана по базам США в Ираке указывают на желание Тегерана не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну.

«Теперь все решать [президенту США Дональду] Трампу - сделать ли шаг вперед или удержаться от ведущих к непредсказуемым последствиям атак на иранские цели, - написал Михкельсон в среду в Facebook. - И Эстония должна по своим дипломатическим каналам дать понять союзникам США, что ослабление напряженности также защитит жизни и интересы союзников и создаст предпосылки стабилизации ситуации».

Михкельсон отметил, что большой проблемой является крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране, и добавил, что как сообщается, пилоты до катастрофы не информировали ни о каких о проблемах.

В ночь на среду Иран подверг ракетным ударам две иракские военные базы, на которых дислоцированы подразделения США и коалиции.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ