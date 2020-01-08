Михкельсон: ракетные удары Ирана указывают на желание избежать большой войны

По словам заместителя председателя комитета по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, ракетные удары Ирана по базам США в Ираке указывают на желание Тегерана не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну.
«Теперь все решать [президенту США Дональду] Трампу - сделать ли шаг вперед или удержаться от ведущих к непредсказуемым последствиям атак на иранские цели, - написал Михкельсон в среду в Facebook. - И Эстония должна по своим дипломатическим каналам дать понять союзникам США, что ослабление напряженности также защитит жизни и интересы союзников и создаст предпосылки стабилизации ситуации».
Михкельсон отметил, что большой проблемой является крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране, и добавил, что как сообщается, пилоты до катастрофы не информировали ни о каких о проблемах.
В ночь на среду Иран подверг ракетным ударам две иракские военные базы, на которых дислоцированы подразделения США и коалиции.