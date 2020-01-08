Ср, 8.01.2020
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"Ливерпуль" побил рекламный рекорд английского футбола

Футболисты "Ливерпуля" празднуют гол в матче с "Лестером"

ФОТО: Matt Wilkinson via www.imago-images.de/imago images/Focus Images

Стало известно, сколько «Ливерпуль» будет зарабатывать по новому контракту с Nike, передает Sports.ru.

Мерсисайдский клуб будет получать от нового технического спонсора 80 миллионов фунтов в год (94 миллиона евро). Это рекордный контракт в АПЛ и третий в мире после «Реала» и «Барселоны» (115 и 117 млн соответственно).

По соглашению с New Balance «Ливерпуль» зарабатывал 45 миллионов фунтов в год. Договор с Nike вступит в силу 1 июня.

Рекорд АПЛ ранее принадлежал «Манчестер Юнайтед», который получает от adidas 75 млн фунтов в год.

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