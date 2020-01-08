Покупателей недвижимости не пугает даже чудовищный рост цен на квартиры в Таллинне

На проходившей на днях пресс-конференции Хабал заявил, что контрасты на рынке недвижимости Эстонии за последние десять лет стали намного резче по сравнению с предыдущим десятилетием. «Последние годы характеризовались умеренно сильным повышением цен, но, безусловно, есть регионы, которых рост цен не затронул, а развитие недвижимости там застопорилось. В этих регионах не строят новые жилые дома. В предыдущем десятилетии картина на рынке была гораздо более разнообразной», - сказал Хабал.

По словам Хабала, цены на недвижимость будут продолжать расти в основном за счет повышения заработной платы, и сейчас он не видит никакой тенденции к их понижению.

Видя активность рынка, люди совершают покупки даже по ценам, которые достигли самого высокого уровня за всю историю. Во время последнего бума цены в Таллинне выросли до 1500 - 1600 евро за квадратный метр, а средняя цена по Эстонии составляла 1100-1200 евро, в 2019 году она составляла почти 1400 евро, а в последний месяц года, который обычно является наиболее активным, медианная цена в Таллинне составляла более 2000 евро, а средняя - даже 2100. Надо признаться, что есть возможности и для дальнейшего роста», - сказал аналитик.

Однако, по словам Хабала, число сделок существенно не увеличилось и остается стабильным, что, по его оценке, показывает, что потолок числа сделок в нескольких регионах уже был достигнут. «Следует обратить внимание на демографические изменения. Мы наблюдаем сокращение в Эстонии количества людей в возрасте 20-24 лет, а ведь именно эти люди будут принимать решения о покупке недвижимости через пять-десять лет», - сказал он, добавив, что это может привести к снижению спроса в ближайшие годы: «Число людей в возрасте от 20 до 24 лет за последние десять лет сократилось с 100 000 до 65 000 человек».

В то же время, по словам Хабала, население Таллинна продолжает расти. «В Таллинне население растет за счет трансграничной миграции. По данным внутренней миграции, население Таллинна сокращается. Молодежь приезжает в Таллинн, но те, кто долго здесь жил, переезжают в соседние с Таллинном самоуправления. Их место занимают люди, возвращающиеся из Финляндии, а также иностранные рабочие. Мы не знаем, будет ли эта тенденция продолжаться в дальнейшем, но урбанизация сейчас всеобщая и глобальная», - сказал аналитик.

«В Таллинне цены растут особенно быстро, и на это повлияла очень большая доля новостроек, которые составляют где-то около 30 процентов. При этом большого скачка цен не произошло: тот скачок был в 2014-2016 годах. В то же место для повышения цен еще есть. Средняя цена предлагаемых квартир в новостройках учитывается без парковочных мест и кладовок, а вместе с ними она уже составляет около 2800 евро», - сказал Хабал.