Глава Департамента статистики нацелен на мировой рекорд
Во время следующей переписи населения и жилых помещений большую часть данных о жителях Эстонии можно получить из государственных регистров. Интересуют пять пунктов: вероисповедание, здоровье, разница между реальным и зарегистрированным местами жительства, знание иностранных языков и наречий. Кроме того, собираются дополнительно опросить еще как минимум 60 000 человек. Но если правительство решит выделить на перепись еще восемь миллионов евро, в стране пройдет полномасштабная перепись, то есть опрашивать будут всех 1,3 миллиона жителей Эстонии. Как будет в реальности, выяснится в самое ближайшее время, пишет Postimees.
Генеральный директор Департамента статистики Март Мяги сказал, что хотелось бы в любом случае заманить как можно больше людей принять участие в опросе в интернете, чтобы поставить мировой рекорд переписи населения в сети, который сейчас составляет – 68 процентов населения. Во время прошлой переписи населения Эстония поставила мировой рекорд, когда свои данные через сеть представили 67 процентов жителей страны: «В любом случае мы собираемся добиваться нового мирового рекорда».
- В конце года министр финансов сообщил, что в принципе у правительства есть желание провести полномасштабную перепись населения и найти в бюджете необходимые для покрытия расходов на рабочую силу средства. Что с этим планом сегодня?
- Да, такое желание есть. Мы понимаем и, конечно же, поддерживаем это. Единственный вопрос заключается в деньгах, возможности государственного бюджета ограничены. Все основанные показатели (которые мы отправляем для сравнения в Европейский союз и которые мы используем в Эстонии) есть в наших регистрах.
Кроме того, в зависимости от метода, наша перепись обойдется больше чем в 20 евро на человека. Мы должны молча двигаться туда, куда идут и другие страны: в сторону переписи на основании регистров. К тому, чтобы перепись не обходилась нам дороже, чем два евро на человека. Это разбазаривание денег, если мы вкладываем больше 20 евро, чтобы посчитать одного человека. Для этого есть более дешевые и эффективные методы.
- 36 ученых и академиков сообщили в конце прошлого года, что результаты переписи на основе регистров, поддержанной Департаментом статистики, не заслуживают доверия. Критики сказали, что Департамент статистики игнорирует серьезные недочеты в качестве данных регистров, и запугивает преувеличенной стоимостью, чтобы отказаться от опросов. Почему это противостояние стало таким ожесточенным?
- Перед переписью населения будет проведен ряд дополнительных исследований, проверено качество регистров. Проведем другие пробные переписи, целью которых будет еще раз проверить качество регистров – отчет о качестве показывает, что наши данные регистров заслуживают доверия, и на их основании можно проводить перепись.
Противостояние возникает по тем вопросам, ответов на которые в регистрах нет. Признаки самооценки хотят собрать, прежде всего, ученые социальной сферы и демографы. Эти признаки важны и для общества, и мы, конечно, поддерживаем это желание. Вопрос в том, нужны ли для ответа все жители страны, или достаточно выборочного опроса (60 000 человек)?
Понятно, что в этой информации, конечно, нуждаются местные самоуправления. Но самоуправлениям достаточна погрешность в пять процентов, а такую точность можно получить и при выборочном опросе.
Общество должно обсудить, какая погрешность допустима. Она будет в любом случае. И тогда, когда мы будем пытаться опросить все население, поскольку добраться до каждого мы все равно не сможем.
Как человек, пришедший из частного сектора, я считаю, что речь идет о больших деньгах, которые можно было бы потратить на науку, пенсионеров, образование, здоровье. Хотим ли мы потратить эти деньги на перепись? (Полномасштабная перепись населения обойдется налогоплательщику в 13 миллионов евро – А.П.)
- Поэтому ключевую роль все же играют политики и политическая воля.
- Абсолютно, поскольку важно, что будут делать с полученными данными? Департамент статистики не должен собирать данные, с которыми ничего не будут делать. Но следует признать, если мы посмотрим, что сделали с данными, собранными во время переписи населения в 2011 году, то, к сожалению, не получится определить, что по ним были проведены какие-то серьезные исследования, или приняты какие-то важные решения. Но, то, что с прежними данными ничего не сделали, не должно стать основной при следующей переписи. Мы, конечно, верим, что этими данными будут активно пользоваться.
- Государственным базам данных, регистрам не доверяют?
- Мы часто живем в прошлом. То, что десять лет назад базам данных нельзя было доверять, создало мнение, что все так и сейчас. Более восьми миллионов инвестировано в улучшение качества этих данных.
В Регистре народонаселения люди работают каждый день, занимаются архивными базами, вносят коррективы, исправляют, оповещают людей и так далее. В качестве регистров сделан очень большой шаг вперед. Об этом просто не говорят. Это не работа одного года, это многолетний труд.
- Почему Департаменту статистики так важно, чтобы перепись прошла на основании регистров?
- Во-первых, это важно не для нас, а для потребителей – они хотят такой информации каждый год. Конечно, важно видеть какие-то показатели и в десятилетней перспективе, но в действительности мы каждый год хотим знать, сколько жителей в Эстонии, кто они, где они живут. Мы работаем над тем, чтобы каждый год давать объективную картину Эстонии – это разумно и эффективно по затратам. Если немного посмотреть за пределы Эстонии, то весь мир движется в этом направлении, – кто быстрее, кто медленнее – но традиционные методы утрачиваются по всему миру.
Есть крупный план, согласно к которому к 2024 году стало бы возможным получать обзор населения Европейского союза каждый год.
- Насколько верится в то, что если вы придете к человеку домой, то получите более верные данные, чем в регистре?
- Если вы скажете, что знаешь армянский язык, то переписчик не сможет этого проверить: например, потому, что он сам его не знает. Мы может сказать, что в плане определенные показателей данные регистров более качественные, но недостатки регистров заключаются в том, что там нет показателей самооценки.
В то же время, в эстонском регистре народонаселения есть данные о национальности и родном языке. Но самое интересное заключается в том, что эти данные являются добровольными и их можно менять хоть каждый день. Люди об этом мало знают, но в принципе это у нас есть и внесено в регистр. Но и это основано на самооценке. Гражданство основано на документах, а национальность – это самооценка.
- Какой должна быть главная идея переписи населения 2021 года? Что мы хотим получить больше всего?
- В действительности все эти показатели исключительно важны. Эти данные мы опубликуем в конце 2022 года – в начале 2023 года, и их ценность заключается в двух вещах: это сиюминутная ситуация и, во-вторых, если ты оглянешься на десять лет назад, то увидишь, произошли ли важные изменения.
Если выделить, например, где люди реально живут и где они зарегистрированы, то у этой информации есть определенная ценность. Проблема только в том, что эта ценность имеется лишь в момент получения данных. Через два года данные устареют. Поэтому, чем раньше начать выдавать данные в режиме реального времени, тем лучше. Эта информация является основой при принятии решений: где строить детские сады, школы, пускать общественный транспорт, где нужны пособия для жилых помещений, каким слоям населения и так далее.
- Насколько велика роль политиков в выборе признаков и методов переписи?
- В выборе метода Департамент статистики независим. Принимая решение, мы учитываем пожелания всех сторон, и если они оплачены, то у нас есть больше оснований учитывать эти пожелания. Конечно, важно, чтобы деньги предусмотрели в государственном бюджете, а количество денег определяет, какое решение мы примем.
Дополнительные средства для переписи населения
- Полномасштабная перепись населения стоит 13 миллионов евро.
- Для опроса 1,3 миллиона жителей Эстонии о признаках, связанных с государственными базами данных, то есть регистров, не хватает восьми миллионов евро.
- Правительство дало почти пять миллионов евро, за которые можно получить эти данные, опросив 60 000 человек и распространив результаты на все население.
- Для полномасштабной переписи населения нужны почти 2500 переписчиков, которые совершили бы 416 000 походов по домам. Брутто-зарплата переписчика составляет 1200 евро в месяц (сейчас средняя зарплата по Эстонии превышает 1300 евро).