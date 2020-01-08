Глава Департамента статистики нацелен на мировой рекорд

Генеральный директор Департамента статистики Март Мяги сказал, что хотелось бы в любом случае заманить как можно больше людей принять участие в опросе в интернете, чтобы поставить мировой рекорд переписи населения в сети, который сейчас составляет – 68 процентов населения. Во время прошлой переписи населения Эстония поставила мировой рекорд, когда свои данные через сеть представили 67 процентов жителей страны: «В любом случае мы собираемся добиваться нового мирового рекорда».

- В конце года министр финансов сообщил, что в принципе у правительства есть желание провести полномасштабную перепись населения и найти в бюджете необходимые для покрытия расходов на рабочую силу средства. Что с этим планом сегодня?

- Да, такое желание есть. Мы понимаем и, конечно же, поддерживаем это. Единственный вопрос заключается в деньгах, возможности государственного бюджета ограничены. Все основанные показатели (которые мы отправляем для сравнения в Европейский союз и которые мы используем в Эстонии) есть в наших регистрах.

Кроме того, в зависимости от метода, наша перепись обойдется больше чем в 20 евро на человека. Мы должны молча двигаться туда, куда идут и другие страны: в сторону переписи на основании регистров. К тому, чтобы перепись не обходилась нам дороже, чем два евро на человека. Это разбазаривание денег, если мы вкладываем больше 20 евро, чтобы посчитать одного человека. Для этого есть более дешевые и эффективные методы.

- 36 ученых и академиков сообщили в конце прошлого года, что результаты переписи на основе регистров, поддержанной Департаментом статистики, не заслуживают доверия. Критики сказали, что Департамент статистики игнорирует серьезные недочеты в качестве данных регистров, и запугивает преувеличенной стоимостью, чтобы отказаться от опросов. Почему это противостояние стало таким ожесточенным?

- Перед переписью населения будет проведен ряд дополнительных исследований, проверено качество регистров. Проведем другие пробные переписи, целью которых будет еще раз проверить качество регистров – отчет о качестве показывает, что наши данные регистров заслуживают доверия, и на их основании можно проводить перепись.

Противостояние возникает по тем вопросам, ответов на которые в регистрах нет. Признаки самооценки хотят собрать, прежде всего, ученые социальной сферы и демографы. Эти признаки важны и для общества, и мы, конечно, поддерживаем это желание. Вопрос в том, нужны ли для ответа все жители страны, или достаточно выборочного опроса (60 000 человек)?

Понятно, что в этой информации, конечно, нуждаются местные самоуправления. Но самоуправлениям достаточна погрешность в пять процентов, а такую точность можно получить и при выборочном опросе.

Общество должно обсудить, какая погрешность допустима. Она будет в любом случае. И тогда, когда мы будем пытаться опросить все население, поскольку добраться до каждого мы все равно не сможем.