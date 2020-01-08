«Адмирал Беллинсгаузен» вошел в архипелаг Антарктического полуострова

На покрытом льду острове Сноу площадью 120 километров, который охотники на тюленей посещали еще в 1820 году, должны обитать самые северные в мире императорские пингвины, но снаружи туман, пингвинов мы не видим. Зато горбатые киты, выпрыгивающие из воды и помахивающие пятиметровыми ластами, устроили нам грандиозное представление.

ФОТО: Tiit Pruuli

Остров Смита важен для нас потому, что, хотя его открыл капитан Уильям Смит в 1819 году, когда на пути из Буэнос-Айреса в Вальпараисо искал попутного ветра далеко к югу от мыса Горн, южное побережье острова в феврале 1821 года картографировала экспедиция капитана Беллинсгаузена, присвоив ему имя Бородино, в честь победы в знаменитой битве 1812 года против Наполеона. Но в международном обиходе остров известен все же по имени первооткрывателя.

Наша цель – украинская научно-исследовательская станция «Академик Вернадский», где по информации встреченных по пути русских капитанов сейчас хорошие ледовые условия. Их корабли встречали Новый год около базы. На рубеже 2017-2018 годов ледовые условия там были такими, что нам не удалось дойти до «Вернадского» даже на большом круизном судне «Poseidon». Будем надеяться, на этот раз нам повезет больше.

На камбузе сегодня нес вахту главный механик Мяртен Вайкмаа, который попробовал запечь турбо-баранину на горячих трубах машинного отделения. Жаркое никак не хотело удерживаться на трубах, и в честь нового места для запекания наш прекрасный ужин получил название «баранина c крышки клапанной камеры».

Последние 24 часа нас с переменным успехом окутывает туман, острова уже очень близко, мы вот-вот надеемся их увидеть.

Марис Пруули,