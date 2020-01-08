Фото и видео: бывшая железнодорожная станция, превращенная в необычный дом, ищет новых хозяев

Дом, о котором идет речь, представляет собой реновированную и приспособленную под жилье бывшую железнодорожную станцию Тууди на действующей когда-то ветке Рапла-Виртсу в южной части волости Ляэнеранна в Пярнуском уезде. Здание станции построено в 1930 году по проекту Леона Йохансона в стиле традиционализма с вкраплениями функ-стиля.

ФОТО: KV.EE

Сейчас это целый ансамбль зданий: главное здание, погреб, два сарая и баня. На первом этаже главного дома расположены: прихожая, коридор, кухня, душевая с туалетом, две комнаты, хозяйственное помещение.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже шесть спален, два туалета, ванная комната и отдельная душевая. Содержание такого большого дома по карману ударит не слишком: летние расходы составляют до 50 евро, зимой - не доходит до 200.

ФОТО: KV.EE