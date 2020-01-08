Ср, 8.01.2020
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Итальянский баскетбол потрясла трагедия

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Матч Первой лиги Италии по баскетболу между "Мантовой" и "Феррарой" ознаменовался трагедией, передает Postimees.

Проблемы с сердцем случились у Кокки в конце третьей четверти матча. Медики успели оперативно оказать 50-летнему вице-президенту "Феррары" помощь. На мгновение показалось , что Кокки просто почувствовал себя плохо и ничего страшного более не произойдет. Кокки был отправлен в больницу, но за первым инфарктом быстро наступил второй. Спасти итальянца врачам не удалось.

"Смерть Марко потрясла нас. Мы потеряли не только профессионала, но друга и важного нам человека" - так "Феррара" начала свой пресс-релиз.

Итальянская  Первая лига хорошо знакома и эстонским болельщикам - во второй по силе лиге Италии выступают Райн Вейдеманн, Хуго Эркмаа, Каспар Китсинг, Каспар Трейер и Микк Юркатамм.

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