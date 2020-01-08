Итальянский баскетбол потрясла трагедия

Проблемы с сердцем случились у Кокки в конце третьей четверти матча. Медики успели оперативно оказать 50-летнему вице-президенту "Феррары" помощь. На мгновение показалось , что Кокки просто почувствовал себя плохо и ничего страшного более не произойдет. Кокки был отправлен в больницу, но за первым инфарктом быстро наступил второй. Спасти итальянца врачам не удалось.