Итальянский баскетбол потрясла трагедия

Матч Первой лиги Италии по баскетболу между "Мантовой" и "Феррарой" ознаменовался трагедией, передает Postimees.
Проблемы с сердцем случились у Кокки в конце третьей четверти матча. Медики успели оперативно оказать 50-летнему вице-президенту "Феррары" помощь. На мгновение показалось , что Кокки просто почувствовал себя плохо и ничего страшного более не произойдет. Кокки был отправлен в больницу, но за первым инфарктом быстро наступил второй. Спасти итальянца врачам не удалось.
"Смерть Марко потрясла нас. Мы потеряли не только профессионала, но друга и важного нам человека" - так "Феррара" начала свой пресс-релиз.
Итальянская Первая лига хорошо знакома и эстонским болельщикам - во второй по силе лиге Италии выступают Райн Вейдеманн, Хуго Эркмаа, Каспар Китсинг, Каспар Трейер и Микк Юркатамм.