Долой прозрачность? Министр Ааб хочет скрыть от общественности процесс госпоставок

Общий принцип проекта о внесении поправок в законодательство, подготовленного месяц назад, заключается в том, что, если оценочная стоимость закупок товаров и услуг составляет менее 30 000 евро, а в случае строительных работ - менее 60 000 евро, государственные тендеры больше не должны объявляться в центральном регистре господрядов: вместо этого все произодство могло бы вестись по электронной почте. То же относится и к мини-конкурсам, проводимым в рамках рамочных соглашений.

Министерство финансов считает, что это изменение позволит организациям-заказчикам значительно упростить процесс закупок. Предполагается сделать закон настолько мягким, что переписка между заказчиком и участниками торгов даже не должна будет быть электронной или письменной - переговоры смогут проходить и «в какой-то другой форме».

Согласно действующему законодательству, тендерные предложения должны быть представлены в письменном виде в формате, который можно воспроизвести и открыть после истечения крайнего срока для представления тендерных предложений.

По сути, в результате появления нового закона официальные переговоры с заказчиками смогут проводиться хоть за бокалом пива в таверне, а заказчики смогут открывать поступившие предложения в любое время.

IT-фирмы: тендер станут непрозрачными

Головная организация эстонских IT-компаний ITL считает, что такие изменения никоим образом не оправданы, поскольку могут привести к неравному обращению с участниками тендера в закупках с низкой стоимостью и к снижению надежности процесса закупок.

«Мы считаем, что все закупки должны осуществляться через систему регистра государственных закупок. При выполнении всех операций через единый регистр процесс закупок становится значительно более организованным, надежным и контролируемым», - говорит ITL.

Если речь идет о снижении административного бремени, ITL считает, что регистр государственных закупок следует сделать более удобным для пользователя, а не искать альтернативные способы обмена информацией.