Ср, 8.01.2020
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  • Работника склада насмерть придавило погрузчиком

Работника склада насмерть придавило погрузчиком

Несчастный случай произошел на складе, расположенном на улице Папиару-теэ в Раквере. Погрузчик на фото не имеет отношения к происшествию.

ФОТО: Айн Лийва

Сегодня утром несчастный случай на рабочем месте произошел на складе, расположенном на улице Папиару-теэ в Раквере, пишет Virumaa Teataja.

Коллеги погибшего человека рассказали, что к несчастному случаю могли привести незакрепленные тросы погрузчика. «Все произошло, когда наш коллега поднимал материал на полку,- сказал один из них. – Возможно, что подъемный трос не был в правильном положении, и все обвалилось, когда стрела подъемника находилась в самом высоком положении. Подъемник завалился на бок, и наш коллега оказался под ним. Погибший был замечательным человеком, мы были хорошими друзьями».

Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело, его расследуют полиция и прокуратура.

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