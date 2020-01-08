Работника склада насмерть придавило погрузчиком

Коллеги погибшего человека рассказали, что к несчастному случаю могли привести незакрепленные тросы погрузчика. «Все произошло, когда наш коллега поднимал материал на полку,- сказал один из них. – Возможно, что подъемный трос не был в правильном положении, и все обвалилось, когда стрела подъемника находилась в самом высоком положении. Подъемник завалился на бок, и наш коллега оказался под ним. Погибший был замечательным человеком, мы были хорошими друзьями».