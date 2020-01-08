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Украинский Boeing развалился на тысячи фрагментов, не исключено "мощное внешнее воздействие"

На месте катастрофы в Иране.

ФОТО: IRAN PRESS/via REUTERS

Украинский пассажирский Boeing 737-800, летевший рейсом PS752, и потерпевший крушение под Тегераном, был в очень хорошем состоянии, и то, что он развалился на множество фрагментов, свидетельствует либо о каком-то воздействии на земле, либо в воздухе, пояснил в интервью телерадиокомпании BBC аналитик по авиационной безопасности Тодд Кёртис, автор книги об анализе данных в сфере безопасности гражданской авиации, передает Newsru.com.

Разбившийся самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был выпущен в 2016 году и поступил в парк авиакомпании прямо с завода концерна Boeing. В МАУ заявили об исправности самолета и подтвердили высокую квалификацию его экипажа.

"По фотографиям с места крушения видно, что самолет развалился на множество фрагментов, что означает либо мощное воздействие на земле, либо что-то произошедшее в воздухе", - сказал Кёртис. "Следователям надо будет восстанавливать ход событий шаг за шагом - все, что произошло с этим бортом, и искать, что в системах самолета или в топливе могло привести к падению", - говорит эксперт.

"Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность внешнего воздействия на самолет - столкновения в воздухе или чего-то еще", - заключил Кёртис.

Спасатели на месте крушения собирают обломки лайнера и останки тел людей на территории около 2 га.

Ряд украинских СМИ уже опубликовали фотографии, отметив, что на многих фрагментах разбившегося лайнера были обнаружены странные следы, который якобы подтверждают, что что-то воздействовало извне на хвостовую часть самолета, на крылья и на кабину пилотов. Якобы это говорит в пользу версии, что причиной крушения Boeing мог стать обстрел иранскими ПВО.

Но пока нет никаких официальных зацепок, которые подсказали бы возможную причину катастрофы. Как заявил эксперт Тодд Кёртис, расследовать причины крушения должны совместно Иран, Украина, США и Франция, но неясно, как это в данный момент можно осуществить на практике. Иран находится под санкциями США и несколько часов назад произвел обстрел военных баз США в соседнем Ираке. Худших условий для совместного расследования представить нельзя.

На данный момент уже найдены оба "черных ящика" с разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета. Все необходимые данные собраны, управление гражданской авиации Ирана начало расследование.

Посольство Украины в Иране заявило, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Посольство вначале отмечало, что версия теракта исключается, но потом изменило заявление о причинах крушения. "Информацию о причинах авиакатастрофы выясняет комиссия. Любые заявления о причинах аварии до решением комиссии не носят официального характера", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

О том, что виной всему возгорание двигателя, сообщило иранское агентство Isna со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана. "Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе", - заявил представитель ведомства Кассим Низами.

Сразу после крушения лайнера появилась версия, что Boeing 737 с 176 пассажирами на борту мог быть случайно сбит иранскими ПВО, на вооружении которых находятся ракеты советского и российского производства, а также американские ракеты. Якобы самолет мог быть ошибочно сбит иранскими военнослужащими после ракетной атаки по американским военным базам в Ираке.

Подавляющее большинство средств ПВО Ирана устарели морально и физически. Есть существенные проблемы с наличием запасных частей, что очень часто приводит к выходу систем из строя.

Наиболее современными системами ПВО Ирана являются С-300 ПМУ-2 "Фаворит", поставленные из России в 2016 году. Всего было поставлено четыре дивизиона после того, как Россия отказалась от эмбарго на поставки вооружения в Иран в апреле 2015 года.

Отметим, что эти дивизионы С-300 не входят в состав армии Ирана, а подчиняются Корпусу стражей исламской революции (КСИР), которые и ответственны за сегодняшний ракетный удар по базам США в Ираке.

Два таких дивизиона дислоцированы как раз в районе Тегерана, где потерпел крушение украинский Boeing.

Кроме того, у Ирана есть пять дивизионов (в каждом по 6 ЗРК) С-200ВЭ "Вега-Э", обладающих возможность поражать цели на дальности до 240 километров. Эти ЗРС были поставлены из России в начале 1990-х годов. Часть С-200ВЭ также расположена в Тегеране.

Кроме того, на вооружении армии Ирана и КСИР имеется около 50 ЗРК "Квадрат", которые давно выработали свой ресурс.

Наряду с ЗРК советского и российского производства на вооружении Ирана состоят системы ПВО, произведенные в США, Великобритании и Китае: китайский комплекс HQ-2J (копия советского С-75), китайские ЗРК FM-80 (копия французской системы ПВО Crotale), американские комплексы MIM-23B Improved Hawk, поражающие цели на дальности до 40 км на высоте до 18 километров, а также британские ЗРК "Рапира". Есть у Ирана и собственные системы ПВО: комплексы Talash и Ra'ad/Ra'ad-2. На вооружении армии и КСИР Ирана состоит еще и свыше 3500 ПЗРК - советские "Стрела-3" и иранские копии современных китайских ПЗРК семейства QW-1\1M Misagh-1 и 2.

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