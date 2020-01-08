Украинский Boeing развалился на тысячи фрагментов, не исключено "мощное внешнее воздействие"

Украинский пассажирский Boeing 737-800, летевший рейсом PS752, и потерпевший крушение под Тегераном, был в очень хорошем состоянии, и то, что он развалился на множество фрагментов, свидетельствует либо о каком-то воздействии на земле, либо в воздухе, пояснил в интервью телерадиокомпании BBC аналитик по авиационной безопасности Тодд Кёртис, автор книги об анализе данных в сфере безопасности гражданской авиации, передает Newsru.com.
Разбившийся самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был выпущен в 2016 году и поступил в парк авиакомпании прямо с завода концерна Boeing. В МАУ заявили об исправности самолета и подтвердили высокую квалификацию его экипажа.
"По фотографиям с места крушения видно, что самолет развалился на множество фрагментов, что означает либо мощное воздействие на земле, либо что-то произошедшее в воздухе", - сказал Кёртис. "Следователям надо будет восстанавливать ход событий шаг за шагом - все, что произошло с этим бортом, и искать, что в системах самолета или в топливе могло привести к падению", - говорит эксперт.
"Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность внешнего воздействия на самолет - столкновения в воздухе или чего-то еще", - заключил Кёртис.
Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737, разбившегося в среду в Тегеране. Черный ящик был найден в окрестностях иранской столицы и передан правоохранительным органам страны pic.twitter.com/QdByxNLQ9g— CGTN на русском (@cgtnrussian) January 8, 2020
Спасатели на месте крушения собирают обломки лайнера и останки тел людей на территории около 2 га.
Крушение Boeing 737 рейс PS 752 в Иране: появились фотографии, доказывающие удар ракетой по украинскому лайнеру, фото https://t.co/RCh6kwgLD7 pic.twitter.com/75RyWK0Ti4— Диалог.UA (@Dialog_UA) January 8, 2020
Ряд украинских СМИ уже опубликовали фотографии, отметив, что на многих фрагментах разбившегося лайнера были обнаружены странные следы, который якобы подтверждают, что что-то воздействовало извне на хвостовую часть самолета, на крылья и на кабину пилотов. Якобы это говорит в пользу версии, что причиной крушения Boeing мог стать обстрел иранскими ПВО.
176 Passengers Killed in Ukraine Boeing 737 Plane Crash https://t.co/ye64TtG1Nw #breaking #ukraine #planecrash— KhaleejJournal.com (@khaleejjournal) January 8, 2020
Но пока нет никаких официальных зацепок, которые подсказали бы возможную причину катастрофы. Как заявил эксперт Тодд Кёртис, расследовать причины крушения должны совместно Иран, Украина, США и Франция, но неясно, как это в данный момент можно осуществить на практике. Иран находится под санкциями США и несколько часов назад произвел обстрел военных баз США в соседнем Ираке. Худших условий для совместного расследования представить нельзя.
На данный момент уже найдены оба "черных ящика" с разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета. Все необходимые данные собраны, управление гражданской авиации Ирана начало расследование.
Посольство Украины в Иране заявило, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Посольство вначале отмечало, что версия теракта исключается, но потом изменило заявление о причинах крушения. "Информацию о причинах авиакатастрофы выясняет комиссия. Любые заявления о причинах аварии до решением комиссии не носят официального характера", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
О том, что виной всему возгорание двигателя, сообщило иранское агентство Isna со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана. "Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе", - заявил представитель ведомства Кассим Низами.
Сразу после крушения лайнера появилась версия, что Boeing 737 с 176 пассажирами на борту мог быть случайно сбит иранскими ПВО, на вооружении которых находятся ракеты советского и российского производства, а также американские ракеты. Якобы самолет мог быть ошибочно сбит иранскими военнослужащими после ракетной атаки по американским военным базам в Ираке.
Подавляющее большинство средств ПВО Ирана устарели морально и физически. Есть существенные проблемы с наличием запасных частей, что очень часто приводит к выходу систем из строя.
Наиболее современными системами ПВО Ирана являются С-300 ПМУ-2 "Фаворит", поставленные из России в 2016 году. Всего было поставлено четыре дивизиона после того, как Россия отказалась от эмбарго на поставки вооружения в Иран в апреле 2015 года.
Отметим, что эти дивизионы С-300 не входят в состав армии Ирана, а подчиняются Корпусу стражей исламской революции (КСИР), которые и ответственны за сегодняшний ракетный удар по базам США в Ираке.
Два таких дивизиона дислоцированы как раз в районе Тегерана, где потерпел крушение украинский Boeing.
Кроме того, у Ирана есть пять дивизионов (в каждом по 6 ЗРК) С-200ВЭ "Вега-Э", обладающих возможность поражать цели на дальности до 240 километров. Эти ЗРС были поставлены из России в начале 1990-х годов. Часть С-200ВЭ также расположена в Тегеране.
Кроме того, на вооружении армии Ирана и КСИР имеется около 50 ЗРК "Квадрат", которые давно выработали свой ресурс.
Наряду с ЗРК советского и российского производства на вооружении Ирана состоят системы ПВО, произведенные в США, Великобритании и Китае: китайский комплекс HQ-2J (копия советского С-75), китайские ЗРК FM-80 (копия французской системы ПВО Crotale), американские комплексы MIM-23B Improved Hawk, поражающие цели на дальности до 40 км на высоте до 18 километров, а также британские ЗРК "Рапира". Есть у Ирана и собственные системы ПВО: комплексы Talash и Ra'ad/Ra'ad-2. На вооружении армии и КСИР Ирана состоит еще и свыше 3500 ПЗРК - советские "Стрела-3" и иранские копии современных китайских ПЗРК семейства QW-1\1M Misagh-1 и 2.