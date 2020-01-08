Украинский Boeing развалился на тысячи фрагментов, не исключено "мощное внешнее воздействие"

Разбившийся самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был выпущен в 2016 году и поступил в парк авиакомпании прямо с завода концерна Boeing. В МАУ заявили об исправности самолета и подтвердили высокую квалификацию его экипажа.

"По фотографиям с места крушения видно, что самолет развалился на множество фрагментов, что означает либо мощное воздействие на земле, либо что-то произошедшее в воздухе", - сказал Кёртис. "Следователям надо будет восстанавливать ход событий шаг за шагом - все, что произошло с этим бортом, и искать, что в системах самолета или в топливе могло привести к падению", - говорит эксперт.

"Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность внешнего воздействия на самолет - столкновения в воздухе или чего-то еще", - заключил Кёртис.

Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737, разбившегося в среду в Тегеране. Черный ящик был найден в окрестностях иранской столицы и передан правоохранительным органам страны pic.twitter.com/QdByxNLQ9g — CGTN на русском (@cgtnrussian) January 8, 2020

Спасатели на месте крушения собирают обломки лайнера и останки тел людей на территории около 2 га.

Крушение Boeing 737 рейс PS 752 в Иране: появились фотографии, доказывающие удар ракетой по украинскому лайнеру, фото https://t.co/RCh6kwgLD7 pic.twitter.com/75RyWK0Ti4 — Диалог.UA (@Dialog_UA) January 8, 2020

Ряд украинских СМИ уже опубликовали фотографии, отметив, что на многих фрагментах разбившегося лайнера были обнаружены странные следы, который якобы подтверждают, что что-то воздействовало извне на хвостовую часть самолета, на крылья и на кабину пилотов. Якобы это говорит в пользу версии, что причиной крушения Boeing мог стать обстрел иранскими ПВО.

Но пока нет никаких официальных зацепок, которые подсказали бы возможную причину катастрофы. Как заявил эксперт Тодд Кёртис, расследовать причины крушения должны совместно Иран, Украина, США и Франция, но неясно, как это в данный момент можно осуществить на практике. Иран находится под санкциями США и несколько часов назад произвел обстрел военных баз США в соседнем Ираке. Худших условий для совместного расследования представить нельзя.

На данный момент уже найдены оба "черных ящика" с разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета. Все необходимые данные собраны, управление гражданской авиации Ирана начало расследование.

Посольство Украины в Иране заявило, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Посольство вначале отмечало, что версия теракта исключается, но потом изменило заявление о причинах крушения. "Информацию о причинах авиакатастрофы выясняет комиссия. Любые заявления о причинах аварии до решением комиссии не носят официального характера", - говорится в сообщении посольства в Facebook.