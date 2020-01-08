Ср, 8.01.2020
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Скончалась одна из самых авторитетных тренеров и судей в эстонском фигурном катании

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

На 91-м году жизни ушла из жизни один из самых авторитетных тренеров и судей в фигурном катании Эстонии Ли Пийр.

Свои первые тренировки Ли Пийр провела в 1944 году под руководством одного из лучших довоенных тренеров Эстонии Вайке Падур. Пийр трижды становилась чемпионкой ЭССР - дважды в парном фигурном катании и в танцах на льду.

После окончания карьеры Пийр работала в различных спортшколах Таллинна, а также на Украине и в Финляндии. Также Пийр была известным и авторитетным судьей в фигурном катании.

В 1950 году Ли Пийр, в девичестве носившая фамилию Рооба, вышла замуж за Уно Пийра, первого тренера футбольной сборной Эстонии после восстановления независимости страны.

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