Скончалась одна из самых авторитетных тренеров и судей в эстонском фигурном катании

Свои первые тренировки Ли Пийр провела в 1944 году под руководством одного из лучших довоенных тренеров Эстонии Вайке Падур. Пийр трижды становилась чемпионкой ЭССР - дважды в парном фигурном катании и в танцах на льду.

После окончания карьеры Пийр работала в различных спортшколах Таллинна, а также на Украине и в Финляндии. Также Пийр была известным и авторитетным судьей в фигурном катании.