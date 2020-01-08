Эксперт: никого не интересуют квартиры по завышенным ценам

По словам руководителя 1Partner Мартина Вахтера, новый ценовой рекорд родился три месяца назад. «Такой рост цен обусловлен большой долей проданных новых квартир. В прошлом году несколько квартир были куплены по более высокой цене, чем рыночная. Это произошло явно под воздействием эмоций. Такие покупки, как правило, совершались без банковского кредита и на собственные средства. Данная тенденция сама по себе кое-что говорит об экономике и рынке недвижимости», - сказал Вахтер.

«На рынке недвижимости дела обстоят так же хорошо, как и в экономике в целом. Прошлый год повторил 2018 год с точки зрения количества сделок, что является хорошим признаком стабилизации спроса. Наряду с общим экономическим благосостоянием в наступившем году ожидается небольшой рост столичного рынка недвижимости. Слишком высокие цены на самом деле никого не интересуют, и, поскольку экономика остывает, цены в определенный момент времени должны понизиться», - предсказывает Вахтер.

В декабре в Таллинне было заключено 1131 сделка купли-продажи недвижимости. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 175 миллионов евро, что на 13,4 процента больше, чем в прошлом месяце, и на 27,4 процента больше, чем в декабре прошлого года.

В декабре в Таллинне было продано 837 квартир, что на 10,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена квадратного метра в столичной квартире выросла на 4,5 процента за месяц и на 11,2 процента по сравнению с прошлым годом. Самая дорогая квартира была продана за 600 000 евро, а самая дешевая – за 1000 евро.

В декабре в Таллинне было продано 33 частных жилых дома, что в пять раз больше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой дом был продан за 800 000 евро, а самый дешевый - за 100 евро.