Русский класс не закроют посреди года, но и перспективы нет

Прекращения обучения на русском языке с 1 января не произошло и, по словам чиновников, даже никогда не планировалось. Не подтвердились и утверждения о том, что в школе якобы собирались подписи против русскоязычного класса, а работникам угрожали увольнением, если они не подпишут необходимые бумаги.

Речь, как и в случае многих других небольших школ в мелких населенных пунктах, где не хватает учеников, идет о постепенном переходе русских классов на эстонский язык обучения.

«Волостная управа предложила со следующего учебного года постепенно переходить на эстоноязычное обучение. Сейчас обучение на русском языке проходит в Гимназии Синди с 1-го по 4-й класс. На сегодняшний день всего на русском языке учатся девять детей, - подтвердила советник волостной управы Тори по образованию Херве Меривальд. - Количество учеников с русскоязычным обучением последние девять лет было очень низким и, согласно прогнозам, будет таковым и в будущем. В этом учебном году не было ни одного первоклассника. Кроме того, недавно волостная управа провела исследование образовательной сети, и нашим главным выводом относительно русскоязычного обучения стало то, что из-за слишком небольшого спроса нет смысла его продолжать».

Она подчеркнула, что с 5-го класса дети, которые учились на русском языке, могут выбрать: идти в Школу Таммсааре города Пярну и продолжить там обучение на русском языке или дальше учиться в Гимназии Синди, но уже на эстонском. «Если ученики и их родители принимают решение продолжить учебу в Гимназии Синди на эстонском, то эти дети нуждаются в дополнительных занятиях по эстонскому языку, чтобы быстро и без проблем освоить его. Поэтому мы считаем, что если родители уже заранее знают, что их ребенок останется в школе города Синди, разумнее начинать обучение сразу же на эстонском языке», - объяснила Херве Меривальд.

Она добавила, что у них нет информации относительно того, собирались ли в школе подписи и если да, то каким образом. Волостная управа расследует возможный сбор подписей, угрозы и подозрения на дискриминацию.

Директор Гимназии Синди Айн Кеэруп обратил внимание на заказанное волостной управой Тори исследование реструктуризации и развития образовательной сети, с результатами которого можно ознакомиться на домашней странице волости. В том числе оно включает следующий вывод: «Опираясь на анализ, можем утверждать, что наличие русскоязычного образования в Гимназии Синди не оправдано и его следует при первой возможности прекратить».