Русский класс в Синди не закроют посреди года, но и перспективы нет

Вопрос о будущем русскоязычного образования неизменно вызывает эмоции и волну слухов. Незадолго до Рождества редакция Rus.Postimees получила сообщение о предстоящем в середине учебного года, то есть с 1 января, закрытии русскоязычного класса в Гимназии Синди, насчитывающего девять детей. Страхи оказались преувеличены, однако и перспективы сохранения русского класса нулевые.
Прекращения обучения на русском языке с 1 января не произошло и, по словам чиновников, даже никогда не планировалось. Не подтвердились и утверждения о том, что в школе якобы собирались подписи против русскоязычного класса, а работникам угрожали увольнением, если они не подпишут необходимые бумаги.
Речь, как и в случае многих других небольших школ в мелких населенных пунктах, где не хватает учеников, идет о постепенном переходе русских классов на эстонский язык обучения.
«Волостная управа предложила со следующего учебного года постепенно переходить на эстоноязычное обучение. Сейчас обучение на русском языке проходит в Гимназии Синди с 1-го по 4-й класс. На сегодняшний день всего на русском языке учатся девять детей, - подтвердила советник волостной управы Тори по образованию Херве Меривальд. - Количество учеников с русскоязычным обучением последние девять лет было очень низким и, согласно прогнозам, будет таковым и в будущем. В этом учебном году не было ни одного первоклассника. Кроме того, недавно волостная управа провела исследование образовательной сети, и нашим главным выводом относительно русскоязычного обучения стало то, что из-за слишком небольшого спроса нет смысла его продолжать».
Она подчеркнула, что с 5-го класса дети, которые учились на русском языке, могут выбрать: идти в Школу Таммсааре города Пярну и продолжить там обучение на русском языке или дальше учиться в Гимназии Синди, но уже на эстонском. «Если ученики и их родители принимают решение продолжить учебу в Гимназии Синди на эстонском, то эти дети нуждаются в дополнительных занятиях по эстонскому языку, чтобы быстро и без проблем освоить его. Поэтому мы считаем, что если родители уже заранее знают, что их ребенок останется в школе города Синди, разумнее начинать обучение сразу же на эстонском языке», - объяснила Херве Меривальд.
Она добавила, что у них нет информации относительно того, собирались ли в школе подписи и если да, то каким образом. Волостная управа расследует возможный сбор подписей, угрозы и подозрения на дискриминацию.
Директор Гимназии Синди Айн Кеэруп обратил внимание на заказанное волостной управой Тори исследование реструктуризации и развития образовательной сети, с результатами которого можно ознакомиться на домашней странице волости. В том числе оно включает следующий вывод: «Опираясь на анализ, можем утверждать, что наличие русскоязычного образования в Гимназии Синди не оправдано и его следует при первой возможности прекратить».
При этом Кеэруп отметил, что волостная управа Тори предложила убрать из проекта развития следующий абзац: «Руководство школы не считает правильным закрытие русскоязычного направления, так как тем самым мы лишили бы родителей права самим выбирать, на каком языке их ребенок начинает обучение. В настоящий момент на русском языке обучается девять детей, и их родители учитывают то, что после 4-го класса они должны будут выбрать либо Школу Таммсааре в Пярну, либо продолжить обучение в Гимназии Синди, но уже на эстонском языке. Родители выразили пожелание, чтобы их дети остались в Гимназии Синди».
Вместо этого, по словам директора, была предложена следующая формулировка: «Так как в этом году ни один ученик не начал обучение на русском языке и интерес к русскоязычному обучению снижается, Гимназии Синди больше неразумно принимать тех, кто хочет учиться на русском языке. Из-за отсутствия интереса с 1 сентября 2017 года в Детском саду Синди не было открыто ни одной русскоязычной группы. Семьи, в которых домашним языком является русский, сознательно выбирают эстоноязычные группы, чтобы ребенок мог заблаговременно подготовиться к получению школьного образования на эстонском языке. Начиная с 2020/2021 учебного года, в Гимназии Синди не будет проходить набор на русскоязычное обучение. Все те ученики, которые уже учатся в Гимназии Синди на русском языке, смогут продолжить обучение до четвертого класса на русском».
«Отсюда становится ясно: волостная управа Тори придерживается позиции, что набор новых учеников с русскоязычным языком обучения начиная со следующего учебного года в Гимназии Синди проводиться не будет. Те дети, которые учатся у нас в настоящее время, получат возможность продолжить обучение до конца 4-го класса, - подтвердил Айн Кеэруп. - В ходе составления плана развития и сбора мнений проходят различные обсуждения. На собрании учителей, прошедшем 20 декабря 2019 года, все учителя поддержали позицию руководства, что школа не будет прекращать обучение на русском языке».
Херве Меривальд также подчеркнула, что целесообразности в продолжении обучения на русском языке не видит и Детский сад Синди, так как там нет русскоязычной формы обучения: «Начиная с этого учебного года, в детском саду начала работа двустороннего языкового погружения, но интерес к этой группе у русскоязычных родителей маленький».
«Еще раз уточню: в настоящий момент в Гимназии Синди осуществляется обучение на русском языке, как и было раньше, никаких изменений в этом вопросе не произошло. В рамках плана развития волостная управа лишь выдвинула предложение о постепенном отказе от обучения на русском языке. Согласно этому предложению, со следующего учебного года набор в первый класс проводиться не будет. Все дети, которые учатся на русском языке, также смогут продолжить на нем обучение», - заключила она.
Проект плана развития Гимназии Синди на 2020-2022 годы до 13 января будет доступен на домашних страницах волости и школы. Каждый имеет право в течение этого времени поделиться с Гимназией Синди своими предложениями, отправив их по адресу Кооли, 9, город Синди, волость Тори, 86703, Пярнумаа или по электронной почте sg@sindi.edu.ee.