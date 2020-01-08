Невероятно: люди отдают деньги мошенникам, несмотря даже на предупреждения банков

В связи с недавней инвестиционной схемой, когда у жителя Рапламаа выманили более полумиллиона евро, возник вопрос, не вызывает ли у банков вопросов перемещение таких крупных сумм денег?

«От имени банка SEB можем заверить, что мы часто связываемся с клиентами, и одной из причин действительно являются чрезвычайно крупные суммы. В то же время, в последнее время у нас возникали ситуации, когда мы, зная, что речь идет о мошенничестве, передавали информацию клиенту, но он все равно платил. Люди не дают себя переубедить», - сказала Пийльманн.

«Другая возможность, это - переводы несколькими небольшими суммами. В таком случае обман сложнее определить, и может получиться так, что банк не будет связываться с клиентом», - добавила она.

По словам представителя банка, в последнее время были и такие случаи, когда мошенники использовали логотипы крупных местных банков, чтобы показать якобы имеющееся сотрудничество, что вводит людей в заблуждение. В SEB говорят, что такого сотрудничества, конечно же, нет.

«Что касается крупных сумм, то они всегда вызывают наше внимание. Мы звоним клиентам, чтобы получить подтверждение того, что этот перевод сделали они, и обычно клиенты действительно говорят, что это их перевод», - объяснила Пийльманн.

Однако в интернет-банке SEB нельзя увеличить дневной лимит больше, чем 4000 евро в день. «Параллельно происходят и платежи карточками, но в таком случае сделки производятся в маленьких суммах, поскольку лимиты не позволят совершать крупные платежи. Если сделки необычны для клиента, то мы звоним и уточняем, а в последнее время из-за возникших проблем советуем серьезно проверить фоновую информацию о торговце прежде, чем совершить инвестицию», - сказала руководитель пресс-службы.

«К сожалению, нужно сказать, что карточные платежи с подтверждением (подтвержденные самим клиентом) в случае инвестиционных сделок оспорить нельзя», - добавила она.

Недавно житель Рапламаа стал жертвой инвестиционного мошенничества, сообщила вчера Ляэнеская префектура.

В понедельник было возбуждено уголовное дело, чтобы выяснить обстоятельства случая, когда в ноябре прошлого года говорящий по-русски мужчина предложил живущему в Рапламаа человеку инвестиционную возможность. Жертвой по телефону управляли два человека, по их требованию и указаниям он перевел деньги на зарубежный счет, доступа к которому у него больше нет.