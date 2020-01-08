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  • Жемчужина Южной Эстонии: солидный хутор с большим участком земли ждет покупателя

Жемчужина Южной Эстонии: солидный хутор с большим участком земли ждет покупателя

Elutuba

ФОТО: KV.EE

В лесах Тартумаа ждет новых хозяев солидный хутор Тоотси. Он полностью реновирован в 2007 году и станет идеальным домом для уставших от городской суеты, считает портал Kodustiil. 

Хутор полностью реновирован в 2007 году. Всего на участке площадью более 19 гектаров находятся четыре строения. Площадь двухэтажного жилого здания - 180 м2. 

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже жилого дома - кухня, ванная, две спальни и гостиная. На втором этаже - спальни. 

Входе реновации были поменяны: электропроводка, двери, окна, полы. Таже утеплили наружные стены и укрепили фундамент. Для внутренних работ использована пропитанная льняным маслом древесина, которая придает интерьеру уникальность и особенно теплую атмосферу.

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

Баня была также реновирована в 2017 году, построен новый дымоход и установлена теплая стена. В парилке в 2014 году поставлена новая каменка.  

Кухня.

ФОТО: KV.EE

Хозяйственная постройка, в которой заменена вся электропроводка, разделена на три части: гараж с ямой, столярная мастерская и подвал. 

Прихожая.

ФОТО: KV.EE

Содержание хутора не ударит по кошельку. Счет за электричество зимой достигает 100-120 евро, летом - 50-70. На отопление дома, включая баню, зимой понадобится 15-20 м3 дров.  

Ванная.

ФОТО: KV.EE

Хутор Тоотси находится недалеко от поселка Хелленурме, где есть небольшой магазин и известная мыза. Расстояние до Тарту - 35 км, до Эльва - десять километров. 

Хутор Тоотси.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.

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