В Финляндии скоро можно будет получить штраф за слишком медленную езду

Руководитель центра дорожной безопасности финской полиции верховный комиссар Деннис Пастерштейн заявил, что, согласно новому закону о дорожном движении, полиция может наложить штраф в размере 100 евро на водителей, которые едут медленнее, чем предусматривает ограничение скорости.

Изменение связано с появлением в июне нового дорожного знака, который устанавливает минимальную скорость на дороге. Это означает установку минимальной скорости на многополосном шоссе, где нельзя ехать медленнее, если поток движения этого не позволяет.

Целью дорожного знака является регулирование движения, при котором медленно движущиеся автомобили могут препятствовать потоку движения. Пастерштейн поделился фотографией нового дорожного знака в Twitter. Он добавил, что минимальные скорости можно также контролировать с помощью камер контроля скорости.