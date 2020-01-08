Картина дня: крушение украинского самолета, трагическая смерть и напряженная обстановка на Ближнем Востоке

Блог: в Иране разбился украинский пассажирский самолет

Боинг 737 со 176 пассажирами и членами экипажа на борту, принадлежащий компании МАУ («Международных авиалиний Украины»), потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил. Читать далее...

Работника склада насмерть придавило погрузчиком

Сегодня утром несчастный случай на рабочем месте произошел на складе, расположенном на улице Папиару-теэ в Раквере. Читать далее...

Невероятно: люди отдают деньги мошенникам, даже несмотря на предупреждения банков

Как сказали в банке SEB, возникали ситуации, когда банк передавал клиенту информацию об инвестиционных мошенниках, но человек все равно продолжал делать переводы. Читать далее...

Покупателей недвижимости не пугает даже чудовищный рост цен на квартиры в Таллинне

По словам Игоря Хабала, аналитика бюро недвижимости Uus Maa, цены на недвижимость в Эстонии достигли самого высокого уровня за всю историю. Несмотря это, спрос не снижается, и люди продолжают делать покупки, пишет Kodustiil со ссылкой на портал недвижимости City24. Читать далее...

Долой прозрачность? Министр Ааб хочет скрыть от общественности процесс госпоставок

Министр государственного управления Яак Ааб хочет исключить из регистра государственных закупок все менее значимые государственные закупки, что, по мнению IT-компаний, делает многие тендеры совершенно непрозрачными. Читать далее...

Ратас: ратификация пограндоговора с РФ в ближайшие годы маловероятна

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что ратификация договора о государственной границе между Эстонией и РФ в ближайшие годы маловероятна, подчеркнув при этом важность поддержания диалога с Москвой. Читать далее...

Скончалась одна из самых авторитетных тренеров и судей в эстонском фигурном катании

На 91-м году жизни ушла из жизни один из самых авторитетных тренеров и судей в фигурном катании Эстонии Ли Пийр. Читать далее...

Глава Департамента статистики нацелен на мировой рекорд

Во время следующей переписи населения и жилых помещений большую часть данных о жителях Эстонии можно получить из государственных регистров. Читать далее...

Убийство Сулеймани: Иран атаковал американские военные базы в качестве возмездия

На Ближнем Востоке конфликт: по приказу президента США Дональда Трампа убит иранский генарал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана уже заявил, что это не останется без отмщения. Цены на нефть мгновенно выросли, как и индикаторы геополитических рисков. Читать далее...

Эвакуированный из Ирака в Кувейт эстонский полковник: обстановка очень напряженная!