Эксперт о состоянии эстонских лесов: я надеюсь, лесники не будет совершать самоубийства от горя
Руководитель эстонского отделения Humanistic Management Network и заместитель председателя союза пчеловодов Реа Раус направила министру окружающей среды Рене Кокку письмо, в котором указывает на нецелесообразность вырубки лесов, игнорирование интересов сообщества, сомнительные схемы и манипулирование определением леса. В комментарии Rus.Postimees главный лесничий RMK Андрес Сепп изложил точку зрения организации и призвал не волноваться чрезмерно о состоянии эстонских лесов.
«Термин "лес" девальвирован до фарса, когда лес приравнивают только к посаженным или срубленным деревьям. Тем не менее, мы знаем, что лес — это формировавшаяся зачастую столетиями сложная экосистема, которая постоянно развивается. В лесу живут тысячи различных видов, которые адаптированы именно к этому лесу и этому ареалу. Под лозунгом обновления леса на самом деле происходит создание лесных полей», — отмечает Раус в своем письме, которое наряду с Кокком адресовано аудиторам сертификата лесного попечительского совета и представителям Nepcon.
«Происходящим в эстонских лесах обеспокоены не только академия наук, госконтроль, движение Eesti Metsa Abiks и бесчисленные сообщества по всей Эстонии. Встревожены и те люди, которые пытаются в составе различных рабочих групп что-то сделать для исправления ситуации», — говорится в письме, которое Раус также опубликовала в социальных сетях.
Раус напоминает, что еще в 2018 году академия наук указала на то, что происходящее в лесах Эстонии никоим образом не является целесообразным или перспективным. Госконтроль также уже давно и неоднократно указывал на нецелесообразное управление лесами, в своих статьях его поддерживали ученые и общественные деятели.
«О вырубках в природных святилищах и заповедниках почти каждый день с тревогой сообщают на странице движения Eesti Metsa Abiks в социальных сетях. Редкие сохранившиеся старые леса рубят несмотря на то, что в них обитают редкие виды, последний случай — вырубки в Кургья, где местные жители фотографируют бродящих между срубленными старыми деревьями глухарей и других обитателей леса», — пишет Раус.
«По всей Эстонии местные сообщества жалуются на деятельность RMK и частных лесовладельцев, в которой никак не учитываются местные жители или предложения по сохранению биологического разнообразия, — отмечает Раус. — Цель вовлекающих собраний — не учитывать местные сообщества, а громче и медленнее рассказать людям, как будут рубить лес. Законы не защищают леса и сообщества, а позволяют вести переходящее критические границы нецелесообразное управление лесом посредством различных сомнительных схем».
«Мне как члену FSC Eesti (Forest Stewardship Council, то есть лесной попечительский совет — прим. BNS) и социальной палаты международной рабочей группы FSC сложно как на рабочих встречах, так и на встречах с местными сообществами сложно объяснять, почему подобная ситуация продолжает сохраняться и незаметно никаких ощутимых изменений к лучшему, — пишет Раус. — Сложно также понять, в чем заключается роль Nepcon как аудитора сертификата FSC и тем самым также гаранта целесообразного управления лесом. Дело в том, что смысл FSC заключается в целесообразном лесном хозяйстве, где в равной мере учитывались бы социальные, экологические и экономические факторы. Нынешнее медиапространство и позиции ученых дают четкую картину противоположного. Как же возможно, что аудиты Nepcon демонстрируют приукрашенную картину по сравнению с тем, что говорят ученые и сообщества? Может ли проблема скрываться в схемах финансирования Nepcon и FSC?»
«Представители местных сообществ местами доведены до отчаяния, я искренне надеюсь, что в Эстонии люди не будут совершать от горя самоубийства, как это, по рассказам, уже произошло среди лесников во Франции», — отметила Раус и спросила, как можно было бы применять в Эстонии по существу сертификат FSC, чтобы обеспечить реальное целесообразное управление лесом, и что можно сказать доведенным до отчаяния сообществам.
Точка зрения RMK
В комментарии Rus.Postimees главный лесничий RMK Андрес Сепп отметил, что большинство эстонских лесов (почти 98%) являются полуприродными местами обитания. «Это означает, что со временем люди их использовали, вырубали, высаживали и обслуживали. Сегодняшнее природное разнообразие в наших лесах стало возможным благодаря людям, которые занимались этими лесами ранее. Конечно, природное разнообразие лесов было бы другим, если бы люди их не использовали. Однако сегодня у нас есть природное разнообразие как тех видов, которые любят молодые леса (даже территории сплошных вырубок), так и тех, которые предпочитают средневозрастные, лиственные, смешанные и старые леса», — пояснил лесничий.
По словам Сеппа, в Эстонии уже на протяжении веков засаживают места сплошных вырубок, тем не менее эти территории также превратились в леса, а не в так называемые «лесные поля». Так отчего же сегодня высаженные молодые деревья более не превращаются в леса?
«Мы все переживаем за то, что происходит в лесах Эстонии. Было бы легко запретить все лесозаготовительные работы и сказать, что народ Эстонии больше не нуждается в древесине для отопления, производства мебели или бумаги. Но мы должны найти золотую середину для того, чтобы наши леса сохранялись, и чтобы обеспечить и будущим поколениям возможность использовать леса, в том числе получать древесину», — сказал он.
На землях, подведомственных RMK, находятся территории, хозяйствование на которых сопровождается повышенным публичным интересом. Чтобы соблюсти баланс между различными интересами, RMK оповещает заинтересованные группы о планируемых работах, устраивая встречи с местными жителями. Цель встреч по вовлечению состоит в том, чтобы объяснить местным сообществам, почему организация должна проводить какие-либо работы в местном лесу именно в таком объеме и таким способом вырубки. «На этих встречах мы всегда должны объяснять то, что активно обсуждаемое устойчивое лесоводство, при котором из леса вывозят только толстые бревна, а обновление леса предоставляется природе, не является тем, что эстонская общественность ожидает от управления государственными лесами. У RMK есть обязанность управлять государственными лесами, думая о последующих поколениях», — сказал Сэпп.
Говоря об аудите, лесничий подчеркнул, что аудит никогда не основывается на эмоциях, которые часто становятся основой для выводов в общественном пространстве. Аудит всегда фокусируется на соответствии законов и других нормативных актов положениям стандарта и проверяет, соответствует ли деятельность RMK установленным правилам.
Лесничий призывает не волноваться чрезмерно из-за лесов Эстонии. «Я советую людям, у которых есть какие-либо вопросы относительно того, почему какая-то работа в лесу выполняется так или иначе, обратиться с ними к ближайшему лесничему. Мы с удовольствием ответим на все вопросы. Поднимая волнения в прессе и социальных сетях, мы никогда не добьемся ситуации, в которой люди были бы довольны. Нам нужно начать разговаривать друг с другом, внимательно слушать, понимать мотивы друг друга и принимать во внимание аргументы противоположной стороны. Эмоциональными лозунгами движение вперед не обеспечить», - заключил он.