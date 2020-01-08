Эксперт о состоянии эстонских лесов: я надеюсь, лесники не будет совершать самоубийства от горя

«Представители местных сообществ местами доведены до отчаяния, я искренне надеюсь, что в Эстонии люди не будут совершать от горя самоубийства, как это, по рассказам, уже произошло среди лесников во Франции», — отметила Раус и спросила, как можно было бы применять в Эстонии по существу сертификат FSC, чтобы обеспечить реальное целесообразное управление лесом, и что можно сказать доведенным до отчаяния сообществам.

Точка зрения RMK

В комментарии Rus.Postimees главный лесничий RMK Андрес Сепп отметил, что большинство эстонских лесов (почти 98%) являются полуприродными местами обитания. «Это означает, что со временем люди их использовали, вырубали, высаживали и обслуживали. Сегодняшнее природное разнообразие в наших лесах стало возможным благодаря людям, которые занимались этими лесами ранее. Конечно, природное разнообразие лесов было бы другим, если бы люди их не использовали. Однако сегодня у нас есть природное разнообразие как тех видов, которые любят молодые леса (даже территории сплошных вырубок), так и тех, которые предпочитают средневозрастные, лиственные, смешанные и старые леса», — пояснил лесничий.

По словам Сеппа, в Эстонии уже на протяжении веков засаживают места сплошных вырубок, тем не менее эти территории также превратились в леса, а не в так называемые «лесные поля». Так отчего же сегодня высаженные молодые деревья более не превращаются в леса?

«Мы все переживаем за то, что происходит в лесах Эстонии. Было бы легко запретить все лесозаготовительные работы и сказать, что народ Эстонии больше не нуждается в древесине для отопления, производства мебели или бумаги. Но мы должны найти золотую середину для того, чтобы наши леса сохранялись, и чтобы обеспечить и будущим поколениям возможность использовать леса, в том числе получать древесину», — сказал он.

На землях, подведомственных RMK, находятся территории, хозяйствование на которых сопровождается повышенным публичным интересом. Чтобы соблюсти баланс между различными интересами, RMK оповещает заинтересованные группы о планируемых работах, устраивая встречи с местными жителями. Цель встреч по вовлечению состоит в том, чтобы объяснить местным сообществам, почему организация должна проводить какие-либо работы в местном лесу именно в таком объеме и таким способом вырубки. «На этих встречах мы всегда должны объяснять то, что активно обсуждаемое устойчивое лесоводство, при котором из леса вывозят только толстые бревна, а обновление леса предоставляется природе, не является тем, что эстонская общественность ожидает от управления государственными лесами. У RMK есть обязанность управлять государственными лесами, думая о последующих поколениях», — сказал Сэпп.

Говоря об аудите, лесничий подчеркнул, что аудит никогда не основывается на эмоциях, которые часто становятся основой для выводов в общественном пространстве. Аудит всегда фокусируется на соответствии законов и других нормативных актов положениям стандарта и проверяет, соответствует ли деятельность RMK установленным правилам.