Прогнозы оставляют Оття Тянака без чемпионского титула

Rallyinsight.com провел исследование и на основе математических графиков и моделей сделал прогноз на сезон 2020 года. В исследовании показано, что начало сезона останется за новым пилотом "Тойоты" Себастьяном Ожье. В середине сезона на пик формы выйдет Тьерри Нойвиль, а лишь в конце сезона свое слово возьмет Отть Тянак, являющийся партнером Нойвиля по "Хендай". Rallyinsight.com отдает предпочетние в борьбе за титул чемпиона мира предпочетние Нойвилю, который, по всем раскладам, опередит Тянака на несколько очков.