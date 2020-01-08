Эвакуированный из Ирака в Кувейт эстонский полковник: обстановка очень напряженная!

Cтарший офицер штаба полковник Мийль заявил сегодня утром в интервью Силам обороны, что напряженность в Ираке стала очень высокой, и поэтому было решено переместить штаб в Кувейт в интересах безопасности.

«Переезд штаба Inherent Resolve из зеленой зоны Багдада в Кувейт продолжается уже несколько дней. Я лично прибыл в Кувейт сегодня рано утром. В настоящее время здесь идет развертывание штаба», - сказал Мийль.

По словам полковника Мийля, вчера в Багдаде было относительно спокойно, но ситуация в целом напряженная, учитывая ночную ракетную атаку. «Все указывает на то, что атака была организована и проведена Ираном. Это означает, что общая ситуация стала намного более напряженной», - сказал Мийль, дбоавив, что в Кувейте сейчас спокойно.

«По крайней мере, мне неизвестно, чтобы здесь что-то случилось. Сейчас в ближайшие дни мы восстановим штаб и начнем выполнять свою работу в соответствии со штабными процедурами и начнем планировать следующие шаги операции Inherent Resolve», - сказал Мийль.

По его данным, с эстонскими военнослужащими в Аль-Асаде все в порядке.

«Прямо сейчас мне больше нечего добавить. Не было сказано, что подразделения начнут выводить из Ирака - скорее, будут упрочены существующие позиции», - сказал Мийль.

Министр обороны Юри Луйк подтвердил, что Силы обороны Эстонии не пострадали в результате ракетной атаки Ирана на базу ВВС в Ираке.