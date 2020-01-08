Эксперт рассказал, что будет с ценами и зарплатами в этом году

Средняя потребительская корзина в декабре подорожала относительно немного, особенно с учетом продолжающегося быстрого роста заработной платы. Цены выросли на 1,8 процента в годовом сравнении. Алкоголь, электричество и связь стали дешевле. На цену алкоголя повлияло снижение акцизов. Цены на электроэнергию были снижены из-за теплой, дождливой и ветреной погоды, которая, с одной стороны, снизила потребление электроэнергии в Скандинавских странах, а с другой – способствовала производству электроэнергии. В декабре компания Tallinna Vesi снизила цены на воду и отвод сточных вод для домашних хозяйств на четверть.

В декабре уровень цен вырос по трем группам товаров: развлечения, транспорт и продукты питания. Рост доходов и оптимистичный взгляд на будущее у потребителей будут увеличивать спрос и позволят торговцам, ориентирующимся на внутренний рынок, повышать цены. В то же время многие компании, продающие на зарубежные рынки, сталкиваются с падением цен продажи, поскольку ценовое давление на мировом рынке в настоящее время ослабло. Индекс цен продажи эстонских экспортеров в ноябре снизился на 1,2 процента в годовом сравнении.

Моторное топливо в Эстонии в декабре подорожало на фоне роста цен на нефть. В декабре нефть подорожала в евро на 16%. Однако в январе цены на нефть нестабильны из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке. В то же время стороны в конфликте не хотят войны, и у ОПЕК есть возможность увеличить производственные мощности в случае потенциальных проблем с поставками. В результате цена барреля нефти должна снова приблизиться к 60 долларам.

В этом году средняя потребительская корзина должна вырасти чуть меньше, чем в прошлом году. В прошлом году инфляция достигла 2,3 процента, в этом году мы ожидаем роста цен на 2,1 процента. Рост цен происходит медленнее, чем в прошлом году, поскольку продукты питания и жилищно-коммунальные услуги (электричество, вода) стали дешевле, чем в 2019 году.