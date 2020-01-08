Владельцы таллиннских квартир в прошлом году разбогатели

По данным Земельного департамента, в 2019 году средняя цена квадратного метра реально проданной квартиры в Таллинне увеличилась на 7,4 процента, а точнее, до 1978 евро по сравнению с предыдущим годом.

«Глядя на современные тенденции, можно сказать, что квартира в столице - это хорошая инвестиция, независимо от того, в каком районе города она находится. Рост цен можно наблюдать повсеместно, и, по мнению ряда аналитиков в сфере недвижимости, впереди нас ждет год устойчивого роста», - сказала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

«Опасения, владевшие сердцами многих жителей столицы, что после строительства новых многоквартирных домов спальные районы советской эпохи опустеют, не сбылись. Население Таллинна растет примерно на один процент в год, вторичный рынок квартир и рынок аренды остаются активными. Считаю, что в конце этого года, многие собственники квартир в Таллинне могут констатировать, что стоимость их недвижимости возросла».

По данным Земельного департамента, наибольшее увеличение средней цены за квадратный метр произошло в прошлом году в сегменте небольших квартир (30-41 квадратных метров) в размере примерно 10 процентов или 1980 евро.