Пациент Нарвской больницы: чтобы получить хоть какую-то информацию, нужно быть Штирлицем

“Как я объясняю своим пациентам - если я подхожу к вам два или три раза за день, значит, что-то в вашем лечении идет не так”, - сказал доктор Нуждин.

Медики рассказали, что информация о каждом пациенте движется так, что сам пациент об этом и не знает. Истории болезни отдельно ведут врачи и отдельно, в более подробном виде - младший медперсонал. Кроме того, врачи каждое утро проводят так называемую конференцию, на которой уходящие со смены и заступающие на смену врачи и медсестры обсуждают каждого пациента.

Правила защиты личных данных не позволяют обсуждать пациента при обходе, в присутствии других пациентов. И даже с самим пациентом теперь нельзя обсуждать его лечение в палате, где этот разговор слышат и другие больные. Для этого пациент должен обратиться к врачу и поговорить тет-а-тет.

По словам Вячеслава Нуждина, когда Олег выписывался после второй госпитализации, ему должны были подробно рассказать о лечении, но его лечащий врач в этот момент уходил на операцию: “Он сказал: подождите меня, я вернусь из операционной и всё вам объясню. Но пациент развернулся и ушел”.

“Больным всегда мало общения с врачами, - говорит руководитель лечебной части Пилле Летюка. - Два года назад в Союзе врачей делал доклад председатель комиссии при министерстве, которая принимает жалобы от пациентов. Он сказал, что 90% жалоб в комиссию поступает не на врачебные ошибки, а на то, что больной не получил достаточную “порцию” общения с врачами. Конечно, все врачи разные. Я, например, с больными много болтаю, это все знают. Но есть врачи неразговорчивые - это нужно признать. Однако в данном случае больной ушел сам до того, как врач с ним поговорил”.

Из-за строительства в больнице пыльно

По словам Олега, сотрудники больницы делают уборку в палатах, но заметно, что в здании идет ремонт: “Нельзя сказать, что вообще не убирают. Нет, нет, вытирают пол и подоконник. Но в палате пыль. Я понимаю - ремонт, большие площади, но как же все остальные поверхности? Повесил на батарею полотенце сушиться - получил махровое полотенце, инкрустированное комочками пыли”.

В шестиэтажном корпусе Нарвской больницы установлены новые лифты, но отделочные работы еще не завершены. ФОТО: Николай Андреев

На первом этаже корпуса, где лечился Олег, идет масштабная реконструкция - создается новое отделение экстренной медицины. В рамках этого проекта строители заменяют лифты, и эта работа затрагивает уже все шесть этажей корпуса. От штукатурных работ появляется пыль. Одновременно в одном из санузлов обвалилась старая плитка, и пришлось положить новую. Стену еще не отмыли от затирки, она также пыльная. Старшая сестра хирургического отделения Галина Пашина говорит, что в таких условиях уборщицам нужно ставить памятник - пробы, которые специалисты регулярно берут с мебели и с рук персонала, показывают отсутствие микробов. По словам Галины, младший медперсонал вообще воспринял жалобу очень болезненно, работницы больницы посчитали многие упреки в их адрес несправедливыми.