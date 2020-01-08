Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич дали официальный старт началу эксплуатации морского газопровода «Турецкий поток», повернув символический вентиль, передает корреспондент «Интерфакса» с торжественной церемонии в стамбульском конгресс-центре «Халич».