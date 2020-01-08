Ср, 8.01.2020
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Фото: по сходной цене продается особняк эстонского времени

ФОТО: city24.ee

В северной части Пярнуского уезда по цене квартиры продается обширный деревенский дом, покупка которого точно не разорит большинство желающих приобрести сельскую недвижимость, уверяет портал Kodustiil. 

Большое солидное здание построено в 1933 году и находится в достаточно уединенном месте на берегу реки. 

Так как это не просто дом, а целый хутор под названием Алле-Кяэра, то большой земельный участок площадью 153 800 м²позволяет начать на нем сельскохозяйственную деятельность и почувствовать себя настоящим хуторянином. 

ФОТО: city24.ee

Деревянный дом находится в более-менее приличном состоянии и выглядит очень представительно. 

Воду требуется брать из колодца, канализация - местная. Объект подходит каждому, кто мечтает поселиться на земле. А если интерес к покупке окажется серьезным, можно еще и поторговаться. 

ФОТО: city24.ee

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