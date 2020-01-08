Фото: по сходной цене продается особняк эстонского времени

Большое солидное здание построено в 1933 году и находится в достаточно уединенном месте на берегу реки.

Так как это не просто дом, а целый хутор под названием Алле-Кяэра, то большой земельный участок площадью 153 800 м²позволяет начать на нем сельскохозяйственную деятельность и почувствовать себя настоящим хуторянином.

ФОТО: city24.ee

Деревянный дом находится в более-менее приличном состоянии и выглядит очень представительно.

Воду требуется брать из колодца, канализация - местная. Объект подходит каждому, кто мечтает поселиться на земле. А если интерес к покупке окажется серьезным, можно еще и поторговаться.

ФОТО: city24.ee