В отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета найден труп ребенка

Тело ребенка примерно десяти лет было найдено сегодня в отсеке шасси самолета, приземлившегося в аэропорту Шарля де Голля в Париже.

Тело было обнаружено в самолете Air France Boeing 777, прибывающего в Париж из Абиджана, бывшей столицы Кот-д'Ивуара.

Авиакомпания сообщила в официальном заявлении, что в шасси самолета был обнаружен труп.

«Помимо человеческой драмы, это свидетельствует об упущении в области стандартов безопасности в аэропорту Абиджана», - сказал AFP ивуарийский источник.

Неизвестно, как ребенок попал в шасси самолета и помогли ли ему в этом.