Ср, 8.01.2020
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В отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета найден труп ребенка

Самолет Air France в аэропорту Шарля де Голля. Иллюстративное фото.

ФОТО: CHRISTOPHE ENA/AP

Тело ребенка было найдено в отсеке шасси самолета, приземлившегося в парижском аэропорту, передает Postimees.

Тело ребенка примерно десяти лет было найдено сегодня в отсеке шасси самолета, приземлившегося в аэропорту Шарля де Голля в Париже.

Тело было обнаружено в самолете Air France Boeing 777, прибывающего в Париж из Абиджана, бывшей столицы Кот-д'Ивуара.

Авиакомпания сообщила в официальном заявлении, что в шасси самолета был обнаружен труп.

«Помимо человеческой драмы, это свидетельствует об упущении в области стандартов безопасности в аэропорту Абиджана», - сказал AFP ивуарийский источник.

Неизвестно, как ребенок попал в шасси самолета и помогли ли ему в этом.

За последние годы в отсеке шасси самолетов неоднократно обнаруживали тела тайных пассажиров, особенно подростков из Африки.

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