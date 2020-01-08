В аэропорту Дублина произошел захват заложников

Газета Irish Times сообщает о захвате автобуса ранним утром 8 января в аэропорту ирландской столицы.
В мини-автобусе, принадлежащем одному из отелей, находилось 3 пассажира, когда туда ворвались двое нападающих. Они направили автобус по дороге М1 в сторону Белфаста. Позже пассажиров, обнаружили живыми и здоровыми на магистрали в районе Джулианстаун, а автобус выехал за пределы Республики Ирландия в районе Дандалка, затем вернулся на юг и попал в аварию в районе Монахана.
Представитель ирландской полиции Гарды сказал, что микроавтобус был позже брошен злоумышленниками, и два подозреваемых сбежали пешком, прежде чем угнали припаркованную машину. Затем полиция перехватила их и обезвредила.
Оба мужчины в возарсте за тридцать, сейчас допрашиваются полицией. Расследование все еще продолжается.