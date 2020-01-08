В аэропорту Дублина произошел захват заложников

В мини-автобусе, принадлежащем одному из отелей, находилось 3 пассажира, когда туда ворвались двое нападающих. Они направили автобус по дороге М1 в сторону Белфаста. Позже пассажиров, обнаружили живыми и здоровыми на магистрали в районе Джулианстаун, а автобус выехал за пределы Республики Ирландия в районе Дандалка, затем вернулся на юг и попал в аварию в районе Монахана.