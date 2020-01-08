Эстонский стартап получил более 100 000 евро от бизнес-ангелов

Эстонский стартап MySpotit, предлагающий предприятиям возможности проведения собраний вне офиса, завершила первый тур инвестирования, по результатам которого в целях разработки и выхода на новые рынки от бизнес-ангелов и топ-менеджеров было привлечено свыше 100 000 евро.
По результатам инвестирования стоимость MySpotit превысила миллион евро. Ставший успешным в Эстонии бизнес по поиску помещений для проведения собраний при поддержке инвестиций продолжит развитие продукта и расширение на новые рынки, передал BNS стартап в пресс-релизе.
«В середине января мы запускаем услугу в Риге, и уже во втором квартале 2020 года выходим на рынок Копенгагена. Мы также ведем разработки в новом направлении, чтобы иметь возможность предложить руководителям инструмент для более эффективного планирования содержательных собраний», – пояснил Харди Киннас.
Помимо соучредителя международной транспортной платформы BoltМартина Виллига и члена совета AS Kapitel и Таллиннского технического университета, бывшего председателя правления Swedbank Роберта Китта в первом туре инвестирования участвовали, среди прочих, известные стартап-предприниматели и инвесторы Микко Силвентола (первый инвестор Bolt, Frontier), Таави Тамкиви (Skype, Transferwise, Salv), Герт Йостов (Technopolis Ülemiste), Мартин Отса (East Capital Baltics) и Ассо Ланкотс (Leibur, Lantmännen Unibake).
MySpotit – это платформа поиска помещений для проведения собраний учрежденная в 2018 году Харди Киннасом, Микком Пуурманном, Тимо Миттом и Orangetime Event. О У MySpotit свыше 120 клиентов, наиболее известными из которых являются Transferwise, Veriff, Bolt, Helmes, Eesti Energia, Elisa и Telia.