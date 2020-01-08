airBaltic открывает новый маршрут из Риги в российский город-миллионник

Латвийская авиакомпания "airBaltic" с 1 апреля начнет полеты по новому маршруту Рига-Екатеринбург (Россия), сообщили в компании.
Екатеринбург станет шестым российским городом, куда летает "airBaltic". Также авиакомпания выполнят рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Казань.
В авиакомпании сообщили, что количество пассажиров на российских маршрутах увеличивается с каждым годом. Так, в 2019 году "airBaltic" перевезла на 16% больше пассажиров, чем годом ранее.
Рейсы "airBaltic" из Риги в Екатеринбург будут выполняться дважды в неделю.