Багдад счел удары Ирана по базам США нарушением своего суверенитета

Тегеран поставил Багдад в известность о ракетных ударах, говорится в заявлении иракского правительства. Иранская сторона "вскоре после полуночи" в "устной ноте" сообщила, что удары по военным объектам США "уже начались или в скором времени начнутся", отмечается в документе, обнародованном через 11 часов после ракетной атаки. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди поддерживает контакты с партнерами внутри страны и за ее пределами с целью предотвратить "открытую войну".

ООН призывает к сдержанности и диалогу

Организация Объединенных Наций также считает атаку Тегерана на силы США в Ираке нарушением его суверенитета. "Недавние ракетные удары в провинциях Эрбиль и Анбар ведут лишь к эскалации конфликта", - отмечается в заявлении миссии ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI). "Эффекты бессмысленного насилия предсказуемы", - подчеркивают в ООН. Организация призвала "незамедлительно проявить сдержанность и возобновить диалог".

КСИР назвал атаку на авиабазу США местью за убийство иранского генерала

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 8 января сообщил о ракетных ударах по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты. Атака является актом возмездия за убийство иранского генерала, подчеркнули в КСИР. В Минобороны США заявили о нападении на две свои базы.

Отношения США и Ирана резко обострились после удара американской авиации по аэропорту Багдада 3 января, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.