Трамп объявил о дополнительных санкциях в отношении Ирана

Вашингтон немедленно введет дополнительные санкции в отношении Исламской Республики, добавил Трамп. Тегерану "пора отказаться от своих ядерных амбиций", - подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, Соединенные Штаты продолжают оценивать варианты ответа на атаку Ирана. Американцы должны быть "невероятно счастливы", поскольку граждане США не погибли в результате ракетных ударов, добавил глава государства. Этому способствовали предпринятые меры предосторожности и система предупреждения, которая "отлично сработала", - отметил Трамп.

Атака Ирана вызвала волну критики в мировом сообществе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные удары Исламской Республики по силам США. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом положить конец насилию и вернуться к переговорам.

Официальный Багдад счел удары Ирана по базам США нарушением своего суверенитета. А Организация Объединенных Наций призвала стороны незамедлительно проявить сдержанность.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 8 января сообщил о ракетных ударах по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты. Атака является актом возмездия за убийство иранского генерала, подчеркнули в КСИР. В Минобороны США заявили о нападении на две свои базы.

Отношения США и Ирана резко обострились после удара американской авиации по аэропорту Багдада 3 января, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.