Датский контингент приступил к службе в Тапа

«Мы надеемся, что служба прибывших военных будет очень содержательной, как и у прошлой смены. Мы сможем очень многому научиться у датчан, которые используют те же боевые машины, что и Скаутский батальон», - передал пресс-секретарь главного штаба слова заместителя командующего Силами обороны генерал-майора Индрека Сиреля. Сирель выразил надежду, что датчане научатся у эстонцев тому, как действуют Силы обороны.

«Присутствие союзников в Эстонии демонстрирует единство НАТО в защите своей территории. Присутствие союзников приносит различные способности, посредством которых эстонские военнослужащие получают навыки пользования технологией союзников», - сказал глава 1-й пехотной бригады полковник Вахур Карус, поприветствовавший прибывшее подразделение на его родном языке.

«Мы с нетерпением ждем службу в Эстонии, поскольку знаем, что здесь очень хорошие тренировочные условия, которые позволят развить способности нашего подразделения», - сказал командующий ротой Amadillo майор Томми Сильвест.

В церемонии также приняли участие посол Королевства Дании Кристина Мисковяк Беквард, представители участвующих в боевой группе стран и военнослужащие.

Приступившая к службе в Эстонии рота Amadillo названа в честь талисмана погибшего в ходе афганистанской миссии командира роты майора Андерса Стера Сторруда. История подразделения восходит к 1762 году, когда был сформирован датский гусарский полк. Всего в подразделении около 200 датских военнослужащих, использующих боевые машины пехоты CV90, которые используются и в Эстонии.

Сейчас в составе дислоцированной в Тапа боевой группе служит более 1000 военнослужащих. Боевая группа состоит из британского ее королевского величества гусарского полка и контингента Королевства Дании.

В составе боевой группы союзников, которой командует Соединенное Королевство, датский контингент будет участвовать в различных учениях и тренировках. Датчане в том числе планируют принять участие в весенних учениях Kevadtorm.

Дания командует штабом Северной дивизии НАТО. Задача Северной дивизии заключается в планировании действий по обороне Эстонии и Латвии. Решение сформировать Северную дивизию было принято на саммите НАТО в Брюсселе, прошедшем в июле 2018 года.