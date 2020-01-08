Государство хочет следить за строителями в режиме реального времени

Полиция, Налоговый департамент и Трудовая инспекция планируют внести поправки в закон, в соответствии с которыми обязанность работодателя предоставлять государству информацию о рабочем времени сотрудников на строительной площадке и субподрядчиков посредством электронной системы регистрации повысит прозрачность в строительном секторе.

Так, например, полиции было бы удобнее проверять, есть ли у находящихся на строительной площадке иностранцев законные основания для пребывания, проживания и работы в Эстонии.

Действующий директор Союз строительных предпринимателей Эстонии Индрек Петерсон отмечает, что строительный сектор нуждается в более четких правилах, обеспечивающих равную конкуренцию, но их введение не должно увеличивать и без того высокую административную нагрузку на предпринимателей, скорее наоборот.

«Даже если система мониторинга, описанная в проекте, сделает механизмы мониторинга более удобными для государственных органов, внедрение такой системы контроля в подобном масштабе и форме не приведет к более благоприятной ситуации или даже сохранению существующей ситуации для предприятий и работников, но, напротив, значительно увеличит административную нагрузку на бизнес и приведет к необоснованному нарушению права сотрудников на конфиденциальность», - отметил Петерсон.

«Тот факт, что слежка за сотрудниками в режиме реального времени может стать более удобной для государства по сравнению с другими методами, не может оправдать применение мер, нарушающих основные права личности», - добавил он.

Система отслеживания в реальном времени не исключает мошенничества, так как объект может быть доступен другу, родственнику или карту могут украсть. С картой без фотографии генеральный подрядчик не сможет осуществлять эффективный контроль над лицами, находящимися на объекте.

Союз строительных компаний поддержал бы систему удостоверяющей личность карты с фотографией и именем, которую работник получает на всю свою трудовую жизнь. В этом случае при вступлении в новые трудовые отношения не нужно будет менять карту, а данные нового работодателя внесут через трудовой регистр. Если бы такая карта существовала, у предприятия не было бы необходимости иметь неперсонализированные карты, которые на каждом объекте можно было бы повторно активировать, закрыть, заменить и так далее.

Персонализированная карта позволила бы работодателям получать статистику и таким образом предоставлять необходимую информацию при планировании новых строительных работ. Кроме того, владельцу карты с фотографией будет удобнее перемещаться между объектами, также этому лицу не нужно будет активировать или закрывать карту на разных объектах.

Таким образом, например, Налоговый департамент сможет эффективно и быстро проверить время пребывание сотрудников на строительном объекте.