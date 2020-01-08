Дело об убийстве музыканта: суд заслушал показания его бывшей супруги

Показания дала Пальми, сказавшая, что не видела, как Рятте сбил автомобиль, поскольку из-за разразившейся до того ссоры она ушла к соседям, вызывать полицию.

По словам Пальми, пришедший домой Рятте агрессивно себя повел и сразу же напал на спавшего на диване Карела Шмутова, а затем и на нее. По словам женщины, Рятте угрожал убить Карела, поэтому она выбежала из дома, чтобы вызвать помощь.

Процесс продолжится 14 января, когда суд заслушает показания свидетелей.

На начавшемся во вторник процессе обвиняемый в убийстве 27-летний Карел Шмутов не признал себя виновным.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет в убийстве Кыммара нового партнера бывшей супруги Рятте, Карела Шмутова, который сбил музыканта на автомобиле.

По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, на основании собранных доказательств прокуратура делает вывод, что наезд автомобиля на Райво Рятте был не случайным и это не несчастный случай, а речь идет о том, что обвиняемый видел Райво Рятте, стоявшего перед автомобилем и умышленно наехал на него.

В ночь на 19 июля 2018 года в 00.09 в центр тревоги сообщили о ссоре между близким людьми, произошедшей на улице Киви в Нымме в Таллинне.

Как сообщили полиции, на улице Киви 48-летний мужчина напал на 27-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. Прибывшие на место полицейские обнаружили аварийный легковой автомобиль Audi A6, поврежденный забор и возле него получившего тяжелые травмы Рятте.

Музыканта доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.