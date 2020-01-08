Самолет "Международных авиалиний Украины". ФОТО: INA FASSBENDER/AFP

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение через несколько минут после вылета. На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Лайнер взлетел из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране около семи утра по местному времени и упал с высоты примерно 2400 метров в поле к юго-западу от Тегерана.

Среди жертв, по информации МИД Украины, граждане семи стран. Это 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, десять граждан Швеции, четверо - Афганистана, трое - Британии и трое граждан Германии.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, еще два человека, которые зарегистрировались на рейс, не сели в самолет. Глава украинского правительства не сообщил, гражданами каких стран они являются, но отметил, что эта информация у Киева есть.

На месте крушения работают спасатели. Глава иранского отделения "Красного креста" в интервью заявил, что выжить в такой катастрофе невозможно.

Рейсы "Международных авиалиний Украины" из Киева в Тегеран отменены, заявили в авиакомпании.

После крушения несколько международных авиакомпаний также заявили, что приостанавливают полеты над Ираном. Такие заявления сделали Singapore Airlines, Qantas, China Southern Airlines, Lufthansa and Malaysia Airlines. Несколько авиакомпаний в среду отменили рейсы на Ближний Восток.

Росавиация рекомендовала российским самолетам не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

На месте крушения уже обнаружены черные ящики. Руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне. "Данные будут изучаться в нашей стране, нашими организациями. Но представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе", - сказал он.

Самолет

Разбившийся лайнер - Boeing 737-800 NG (регистрационный номер - UR-PSR, серийный - 38124) - совершил первый полет 21 июня 2016 года.

"Боингу" было всего 3,5 года. "Международные авиалинии Украины" - первая авиакомпания, эксплуатировавшая самолет: борт был произведен в 2016 году и доставлен на Украину напрямую с завода концерна.

Лайнер был оснащен двумя двигателями CFM56 производства концерна CFM International. Он был рассчитан на перевозку до 186 пассажиров в одноклассной компоновке. В Тегеран борт в последнее время летал регулярно.

По утверждению авиакомпании, последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года - всего за два дня до крушения. В МАУ говорят, что на момент вылета самолет был полностью исправен.

Также ни после приземления в Тегеране, ни перед обратным вылетом экипаж не сообщал ни о каких проблемах, утверждает технический директор авиакомпании Александр Шафиев.

Президент МАУ Евгений Дыхне сказал журналистам: "Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем".

Парки авиакомпаний по всему миру насчитывают несколько тысяч лайнеров Boeing 737-800, которые уже налетали десятки миллионов часов, сказал Би-би-си авиационный аналитики Тодд Кертис. За все время эксплуатации эти самолеты гибли всего десять раз, включая нынешнюю катастрофу в Тегеране, добавил он.

Экипаж

При выполнении рейса в самолете был, как сказали в МАУ, усиленный экипаж. Командир воздушного судна Владимир Гапоненко к тому моменту налетал 11,6 тысяч часов, из них 5,5 тысяч - командиром. Практически все время он летал именно на Боинг-737.

Летчик-инструктор Алексей Наумкин налетал 12 тысяч часов, из них 6,6 - командирские. Именно Наумкин был в самолете для усиления экипажа. Второй пилот Сергей Хоменко налетал 7,6 тысяч часов.

Перелет из Тегерана в Киев в среднем длится чуть более четырех часов.

Рейс

По данным сайта Flightradar24, самолет вылетел из Тегерана в 6:38 по местному времени. Боинг набрал высоту 2,4 тысячи метров и исчез с радаров всего через несколько минут после взлета.

По данным сервиса FlightAware, видимость в аэропорту Тегерана в момент катастрофы оценивалась как нормальная и составляла минимум 10 километров.

К этому моменту оба "черных ящика" самолета обнаружены, сообщает агентство ФАРС. Один из бортовых самописцев в хорошем состоянии.

Версии

На данный момент невозможно однозначно сказать, что стало причиной крушения самолета. Представители разных структур выдвигают различные версии, а интернет не устает повторять, что катастрофа произошла на фоне серьезной напряженности в регионе: этой же ночью Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке.

Обсуждения этой версии начались после того, как иорданское издание Al-Hadath предположило, что Боинг могли случайно сбить иранской ракетой.

Транспортный обозреватель Би-би-си Том Барридж отмечает, что сигнал с самолета перестал поступать до его падения, еще на высоте 2400 метров. "Это необычно и наводит на мысли, что на борту что-то произошло", - пишет он.

Российский авиационный эксперт Юрий Сытник считает, что причина вряд ли могла быть в "сложности" аэропорта Тегерана.

"Сам Тегеран находится в предгорях, расположен в долине, окруженной горами, поэтому для летчиков, не имеющих опыт захода (и выхода) в горах, этот аэропорт может представлять трудности. Но все схемы рассчитаны с такой степенью безопасности, что если их выполнять, ничего не произойдет. Этот случай не про сложный аэропорт и не про схему выхода - есть намного более сложные аэропорты", - сказал эксперт в беседе с Би-би-си.

Власти Украины сначала полностью исключали вероятность теракта или ракетной атаки - сообщение об этом появилось в "Фейсбуке" посольства Украины в Тегеране. Но вскоре это сообщение было удалено.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать следственную комиссию, которая должна отработать все возможные версии. Он прервал визит в Оман и вылетел в Киев.

"Дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию", - написал президент Украины в "Фейсбуке".

Версия МАУ не сформулирована конкретно. Представители авиакомпании на брифинге заявили, что самолет был исправен, и МАУ не предполагает, что столь опытный экипаж мог совершить ошибку.

Версия властей Ирана - возгорание двигателей. Иран предполагает, что причиной трагедии стала техническая проблема. Заранее отвергая версию некоего внешнего воздействия, пресс-секретарь министерства дорог и городского развития (также отвечающего за гражданскую авиацию) Ирана Кассим Низами сказал: "Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной стал пожар в двигателе, а также неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль".