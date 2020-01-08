Выставка в Нарве знакомит с художниками Кренгольма, которые придумали знакомые с детства узоры для тканей

В воскресенье 12 декабря в Художественной галерее Нарвского музея завершает работу выставка, на которой представлены образцы кренгольмских тканей, а также рассказывается о художниках, которые их разрабатывали. Многие рисунки знакомы жителям Эстонии с детства, но, в то же время, немногим известно, кто именно их придумал. А чтобы установить авторство некоторых тканей, организаторам выставки пришлось проводить целое расследование.
В среду в Художественной галерее прошла встреча с кураторами выставки Кай Лобьякас и Хелен Адамсон. Поговорить о коллекции кренгольмских тканей и вообще о роли этой мануфактуры в текстильном дизайне Эстонии пришли не только сотрудники музея, но и женщины, работавшие когда-то на Кренгольме.
Поначалу в послевоенный период дизайну ткани особого внимания не уделяли. Например, когда Кренгольм освоил выпуск махровых полотенец, разработка рисунка для них была побочной задачей для производственных мастеров. Но во второй половине 50-х годов на производства легкой промышленности начинают получать распределение профессиональные художники. Кренгольм в этом смысле оказался интересен смешением культур - уже в 60-е годы сюда приезжали как эстонские художники, так и художники, которые учились в Москве и Ленинграде.
Как отметила Кай Лобьякас, если в западном дизайне тканей имена дизайнеров обычно известны, то в случае с советской легкой промышленностью произведения остаются практически анонимными. Нарвскому музею досталась от Кренгольма часть альбомов, в которых были подшиты образцы тканей. На этих образцах были наклейки с указанием артикулов и имен дизайнеров. Но по какой-то загадочной причине в некоторых альбомах уголки, где как раз размещались эти наклейки, были намеренно обрезаны. И пришлось проводить целое расследование, чтобы выяснить авторство.
Часть кренгольмских художников до сих пор живет в Нарве и в Ивангороде. И, как рассказал руководитель музея Иво Пости, они помогали восстановить авторство - приходили в музей, листали толстые альбомы и просто вспоминали, какие рисунки для тканей придумали они, а какие - нет.
Выставка знакомит с рисунками, которые придумали Ирина Шевчук, Маазике Маазик, Шамиль Алиев, Борис Уваров, Надежда Хлесткова, Тамара Барбарина, Наталья Капаева, Елена Юпатова, Алия Шарафутдинова и другие. Выставка работает в Нарве только до воскресенья, после чего переедет в Таллинн и повторно откроется в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна.