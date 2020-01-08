Галерея ⟩ Вандалы превратили автомобиль Mazda в металлолом

Mazda Premacy с лета стояла на парковке бизнес-центра Müllerson на улице Вабадузе. То, как она выглядит теперь, удручает: все стекла и фары разбиты. Силу применили и в отношении салона. Внутри демонтированы различные пластиковые панели, также был обнаружен большой камень.

Был автомобиль разбит одним вандалом или несколькими, неизвестно. Однако, учитывая степень ущерба, это могло занять много времени.

По данным Департамента шоссейных дорог, у выпущенной в 2002 году Mazda срок технического осмотра истек еще в августе 2018 года, учитывая несуществующую рыночную стоимость автомобиля, владелец мог просто оставить его на парковке.