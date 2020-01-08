Ср, 8.01.2020
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Херем: дислоцированные в Ираке эстонские военнослужащие будут переведены в Кувейт

Мартин Херем.

ФОТО: Liis Treimann

Дислоцированные в Ираке эстонские военнослужащие будут переведены в Кувейт — об этом в среду вечером в программе новостей «Актуальная камера» сообщил командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем, передает ERR.

По словам Херема, эстонцы прибудут в Кувейт в течение суток. Он добавил, что в 18 часов в среду в главный штаб Сил обороны поступила информация о том, что датские подразделения выводятся из Ирака в Кувейт.

Херем пояснил, что Эстония исходит из действий коалиционных сил в Ираке. Никто из эстонских военнослужащих в Ираке не пострадал.

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