Рейтинги партий: "Ээсти 200" обошла по популярности "Отечество"

Согласно опросам, проведенным в период с 2 декабря по 7 января, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 33,4% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 21,9% опрошенных.

По сравнению с прошлыми неделями поддержка Консервативной народной партии немного выросла и составляет 15,5%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (10,1%). За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 7 процентов респондентов. "Отечество" поддерживает 6,1% респондентов. Зеленых поддерживает 3,3 процента опрошенных.

Как правящую коалицию, так и оппозицию поддерживает по 43,5 процента опрошенных.