Дефект двигателя или все же ракета? Почему упал украинский самолет

Уже через несколько часов после крушения украинского самолета Boeing 737-800 власти Ирана заявили, что оно произошло из-за возгорания двигателя лайнера, и исключили версию теракта, настаивая на том, что "никакой другой" причины крушения "Боинга", кроме технической, не было.

В то же время в интернете появились слухи, что самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) могли по ошибке сбить иранские силы ПВО. Ведь катастрофа произошла вскоре после того, как Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. С другой стороны, как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на иранские СМИ, перед крушением пилоты не посылали сигнала о помощи.

Взрыв на борту украинского "Боинга"

Однако известный австралийский эксперт по авиации - главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас в интервью DW исключил возможность уничтожения украинского самолета ракетой.

"Как мы знаем, на борту было много иранских граждан. Поэтому я уверен в том, что он не был мишенью, по которой намеренно или случайно был открыт огонь (со стороны Ирана)", - заявил эксперт. "По всей видимости, это была техническая проблема", - добавил он.

С точки зрения Томаса, в случае попадания ракеты в украинский "Боинг" самолет разнесло бы на части. В то же время имеется любительская видеозапись, на которой видно, что лайнер загорелся после взлета, говорит Джефри Томас. "На записи видна вспышка, которая появляется еще до того, как самолет падает на землю, после чего происходит мощный взрыв, который, очевидно, и стал причиной гибели всех находящихся на борту", - комментирует эксперт.

Возгорание одного из двигателей Boeing 737-800

При этом данные сайта для отслеживания движения самолетов Flightradar24 говорят о том, что ни траектория полета, ни набор самолетом высоты не свидетельствовали о наличии каких-либо проблем, подчеркивает Томас.

В настоящий момент на месте крушения украинского "Боинга" продолжает работу комиссия иранских экспертов. По их данным, один из двигателей лайнера был в полном порядке, в то время как другой имел следы массивного возгорания, отмечает Томас. "Мы не знаем, почему пилоты не смогли совладать с огнем. После того как связь с кокпитом прервалась, общение с ними стало невозможным", - говорит эксперт.

В то же время Тим ван Беверен - немецкий специалист в сфере авиационной безопасности - в интервью DW подчеркнул, что выводы о возможной связи между крушением лайнера МАУ с конфликтом между США и Ираном делать пока преждевременно. "Предположительно, первая информация о результатах работы экспертной комиссии появится лишь через несколько недель", - говорит ван Беверен, сравнивая расследование причин крушения самолета с "кропотливым собирание пазла из тысячи кусочков, которое невозможно закончить за пару часов".