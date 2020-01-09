Россия будет соревноваться на молодежной Олимпиаде под своим флагом и гимном

"Российская делегация не попадает под санкции наложенные на нее ВАДА на соревнования в Лозанне", - заявил Бах.

Под российским флаом будут соревноваться 106 спорстменов. Большая делегация только у страны-организатора, Швейцарии.

"Российская сборная - равноправный участник соревнований. Пока не окончательного решения в отношении нее, то никто не может запретить ей участвовать в соревнованиях", - сказал президент МОК - "На данный момент мы имеем дело с новым поколением российских спортсменов, которые не причастны к допинговым делам прошлого."