Чт, 9.01.2020
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Россия будет соревноваться на молодежной Олимпиаде под своим флагом и гимном

Эмблема ОКР России.

ФОТО: olympic.ru

Президент МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены на стартующей завтра молодежной Олимпиаде будут соревноваться под своим флагом, как и спортсмены других стран.

"Российская делегация не попадает под санкции наложенные на нее ВАДА на соревнования в Лозанне", - заявил Бах.

Под российским флаом будут соревноваться 106 спорстменов. Большая делегация только у страны-организатора, Швейцарии.

"Российская сборная - равноправный участник соревнований. Пока не окончательного решения в отношении нее, то никто не может запретить ей участвовать в соревнованиях", - сказал президент МОК - "На данный момент мы имеем дело с новым поколением российских спортсменов, которые не причастны к допинговым делам прошлого."

9-го декабря ВАДА постановила отстранить Россию от мирового спорта на четыре года. Российские атлеты могут участвовать в мировых соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов.

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