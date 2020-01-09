Эксперт: эксперимент в столичных автобусах не повлиял на график движения

Об этом заявил руководитель отдела планирования перевозок муниципального предприятия "Таллиннский городской транспорт" Андрес Колдре, по словам которого, водителям была дана инструкция относиться к нововведению без фанатизма.

Пока идет кампания по оповещению пассажиров, которые, естественно, к этому привыкнут не сразу. "Водители сейчас смотря в оба, снижают скорость, подъезжая к остановкам", - сказал Колдре, а также добавил, что движение становится более плавным, благодаря чему экономится топливо и сохраняется окружающая среда.