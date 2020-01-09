Эксперт: эксперимент в столичных автобусах не повлиял на график движения

Запущенная с начала этого года специальная компания, призывающая пассажиров автобусов Таллинна нажимать на кнопку "стоп" перед тем как выйти на остановке, не повлияла на график движения автобусов, пишет Rus.ERR.
Об этом заявил руководитель отдела планирования перевозок муниципального предприятия "Таллиннский городской транспорт" Андрес Колдре, по словам которого, водителям была дана инструкция относиться к нововведению без фанатизма.
Пока идет кампания по оповещению пассажиров, которые, естественно, к этому привыкнут не сразу. "Водители сейчас смотря в оба, снижают скорость, подъезжая к остановкам", - сказал Колдре, а также добавил, что движение становится более плавным, благодаря чему экономится топливо и сохраняется окружающая среда.
Эксперт сообщил, что вечернее расписание автобусов составлено с учетом данной системы, а эксперимент в целом не повлиял на график движения общественного транспорта.