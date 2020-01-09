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  • Статистика: в гостиницах Эстонии останавливается все больше туристов

Статистика: в гостиницах Эстонии останавливается все больше туристов

Российские туристы в Таллинне.

ФОТО: Sander Ilvest

По данным Департамента статистики, в ноябре 2019 года в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось 262 000 туристов, которые провели в них 479 000 ночей. Среди общего числа туристов 56% составили гости из-за рубежа и 44% – путешествующие по стране жители Эстонии.

В ноябре услугами предприятий по размещению воспользовались 146 000 зарубежных туристов. По сравнению с 2018 годом их было на 13% больше и они прибывали в основном из Финляндии (37%), России (15%), Латвии (11%) и стран Азии (5%). Большинство туристов из-за рубежа (65%) приезжало в Эстонию на отдых, часть (28%) совершала рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Зарубежные гости провели в Эстонии 289 000 ночей, что по сравнению с 2018 годом на 12% больше. Большинство гостей (76%) предпочло остановиться на ночлег в Харьюском уезде, 8% – в Пярнуском уезде и 6% – в Тартуском уезде.

В ноябре услугами предприятий по размещению воспользовались 116 000 жителей Эстонии – это на 10% больше, чем в этом же месяце 2018 года. Путешествующие по своей стране туристы провели в них 190 000 ночей и число их ночёвок увеличилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 11%. На отдыхе находилось большинство (61%) внутренних туристов, а более четверти (26%) совершали рабочую поездку. На ночлег в Харьюском уезде останавливалось 29% путешествующих по своей стране жителей, 15% выбрали Тартуский уезд, 15% – Пярнуский уезд и 11% остановились в Ида-Вируском уезде.

В распоряжении гостей в ноябре имелось 1001 предприятие по размещению, в которых заполнены были 45% номеров и треть койко-мест. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 39 евро в сутки, что на два евро больше, чем в ноябре 2018 года. В Харьюском уезде стоимость проживания составила в среднем 46 евро в сутки, в Тартуском уезде – 38 евро, в Пярнуском – 30 евро и в Ида-Вируском уезде – 32 евро в сутки.

Размещение по регионам, ноябрь 2019

Размещение

Всего

Северная Эстония

Северо-Восточная Эстония

Центральная Эстония

Западная Эстония

Южная Эстония

Предприятия по размещению

1001

219

55

110

310

307

Номера

20 838

9167

1262

1508

4806

4095

Койко-мест

47 641

19 950

2936

3821

11 061

9873

Заполняемость номеров, %

45

59

53

22

34

33

Заполняемость

койко-мест, %

33

44

42

17

27

24

Размещенные

261 857

143 803

21 665

11 228

42 722

42 439

Ночёвки

478 596

262 932

37 304

19 438

88 622

70 300

   жители Эстонии

189 981

52 364

22 062

15 229

50 478

49 848

   зарубежные гости

288 615

210 568

15 242

4 209

38 144

20 452

Средняя стоимость

в сутки, евро

39

46

32

32

28

33

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