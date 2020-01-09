Статистика: в гостиницах Эстонии останавливается все больше туристов

По данным Департамента статистики, в ноябре 2019 года в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось 262 000 туристов, которые провели в них 479 000 ночей. Среди общего числа туристов 56% составили гости из-за рубежа и 44% – путешествующие по стране жители Эстонии.
В ноябре услугами предприятий по размещению воспользовались 146 000 зарубежных туристов. По сравнению с 2018 годом их было на 13% больше и они прибывали в основном из Финляндии (37%), России (15%), Латвии (11%) и стран Азии (5%). Большинство туристов из-за рубежа (65%) приезжало в Эстонию на отдых, часть (28%) совершала рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Зарубежные гости провели в Эстонии 289 000 ночей, что по сравнению с 2018 годом на 12% больше. Большинство гостей (76%) предпочло остановиться на ночлег в Харьюском уезде, 8% – в Пярнуском уезде и 6% – в Тартуском уезде.
В ноябре услугами предприятий по размещению воспользовались 116 000 жителей Эстонии – это на 10% больше, чем в этом же месяце 2018 года. Путешествующие по своей стране туристы провели в них 190 000 ночей и число их ночёвок увеличилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 11%. На отдыхе находилось большинство (61%) внутренних туристов, а более четверти (26%) совершали рабочую поездку. На ночлег в Харьюском уезде останавливалось 29% путешествующих по своей стране жителей, 15% выбрали Тартуский уезд, 15% – Пярнуский уезд и 11% остановились в Ида-Вируском уезде.
В распоряжении гостей в ноябре имелось 1001 предприятие по размещению, в которых заполнены были 45% номеров и треть койко-мест. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 39 евро в сутки, что на два евро больше, чем в ноябре 2018 года. В Харьюском уезде стоимость проживания составила в среднем 46 евро в сутки, в Тартуском уезде – 38 евро, в Пярнуском – 30 евро и в Ида-Вируском уезде – 32 евро в сутки.
Размещение по регионам, ноябрь 2019
Размещение
Всего
Северная Эстония
Северо-Восточная Эстония
Центральная Эстония
Западная Эстония
Южная Эстония
Предприятия по размещению
1001
219
55
110
310
307
Номера
20 838
9167
1262
1508
4806
4095
Койко-мест
47 641
19 950
2936
3821
11 061
9873
Заполняемость номеров, %
45
59
53
22
34
33
Заполняемость
койко-мест, %
33
44
42
17
27
24
Размещенные
261 857
143 803
21 665
11 228
42 722
42 439
Ночёвки
478 596
262 932
37 304
19 438
88 622
70 300
жители Эстонии
189 981
52 364
22 062
15 229
50 478
49 848
зарубежные гости
288 615
210 568
15 242
4 209
38 144
20 452
Средняя стоимость
в сутки, евро
39
46
32
32
28
33