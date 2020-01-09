Статистика: в гостиницах Эстонии останавливается все больше туристов

В ноябре услугами предприятий по размещению воспользовались 146 000 зарубежных туристов. По сравнению с 2018 годом их было на 13% больше и они прибывали в основном из Финляндии (37%), России (15%), Латвии (11%) и стран Азии (5%). Большинство туристов из-за рубежа (65%) приезжало в Эстонию на отдых, часть (28%) совершала рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Зарубежные гости провели в Эстонии 289 000 ночей, что по сравнению с 2018 годом на 12% больше. Большинство гостей (76%) предпочло остановиться на ночлег в Харьюском уезде, 8% – в Пярнуском уезде и 6% – в Тартуском уезде.

В ноябре услугами предприятий по размещению воспользовались 116 000 жителей Эстонии – это на 10% больше, чем в этом же месяце 2018 года. Путешествующие по своей стране туристы провели в них 190 000 ночей и число их ночёвок увеличилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 11%. На отдыхе находилось большинство (61%) внутренних туристов, а более четверти (26%) совершали рабочую поездку. На ночлег в Харьюском уезде останавливалось 29% путешествующих по своей стране жителей, 15% выбрали Тартуский уезд, 15% – Пярнуский уезд и 11% остановились в Ида-Вируском уезде.

В распоряжении гостей в ноябре имелось 1001 предприятие по размещению, в которых заполнены были 45% номеров и треть койко-мест. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 39 евро в сутки, что на два евро больше, чем в ноябре 2018 года. В Харьюском уезде стоимость проживания составила в среднем 46 евро в сутки, в Тартуском уезде – 38 евро, в Пярнуском – 30 евро и в Ида-Вируском уезде – 32 евро в сутки.

Размещение по регионам, ноябрь 2019