Российские лидеры спасти "Вашингтон" от поражения не смогли

Единственным из российских хоккеистов НХЛ, вышедшим сегодня ночью на ледовые арены США и Канады, отличился Евгений Кузнецов, сделавший ассист в матче "Вашингтона" и "Филадельфии". Кузнецов ассистировал на 12-й минуте Петру Вране. Россиянин продлил результативную серию (4+5) до семи игр. Всего в 42 матчах сезона на счету Кузнецова 42 (16+26) балла.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сделал дубль в матче с «Виннипегом» (3:4 Б) и был признан второй звездой. 22-летний игрок стал первым уроженцем США, забросившим не менее 30 шайб в каждом из четырех первых сезонов в НХЛ. В истории лиги только 15 игрокам удалось забить не менее 30 голов в четырех первых сезонах. Действующие среди них только Мэттьюс и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В 45 матчах текущего чемпионата Мэттьюс набрал 54 (31+23) очка.