Клуб КХЛ в Таллинне: ни игроков, ни денег, ни болельщиков

Сегодня и завтра в ледовом холле "Тондираба" пройдут матчи Континентальной хоккейной лиги между финским "Йокеритом" и российской "Северсталью". Спортивная редакция Rus.Postimees вспомнила, что четыре года назад в Таллинне планировали создать клуб КХЛ - "Ильвес", и решила порассуждать на тему, почему пока команда КХЛ в Эстонии - абсолютная утопия.
Пять лет назад эстонскую спортивную общественность потрясла новость: в Таллинне будет создан клуб Континентальной хоккейной лиги. Гордое название детищу, которое должно было с сезона 2016-2017 играть в ледовом холле "Тондираба" и радовать жителей нашей столицы матчами регулярного первенства с участием ЦСКА, СКА, "Магнитки", а также горячими дерби с "Йокеритом" и рижским "Динамо". Бюджет клуба обещали на уровне рижан и середняков КХЛ - около 10 миллионов евро.
Однако вместо регулярного большого хоккея Эстония получает благодаря выездной сессии "Йокерита" два матча в год, проходящих при аншлагах.
Проект "Ильвес", а затем и "Таллинн" уже через некоторое время поумерили свой пыл, сменив сначала КХЛ на ВХЛ, вторую по силе лигу России и СНГ, а затем и вовсе канули в лету, туда же, где находятся аналогичные проекты расширения КХЛ - шведские "Короны", литовская "Ветра", ХК "Милан", а также обещанные команды из Парижа и Лондона.
Почему же получилось так, что самая богатая республика бывшего СССР имеет только одну профессиональную команду, выступающую на европейском уровне ("Калев/Крамо" в лиге ВТБ), а при наличии всей необходимой инфраструктуры - аэропорт, ледовые дворцы и т.п. - не имеет представительства в КХЛ/ВХЛ/МХЛ?
Созданная в 2008 году Континентальная хоккейная лига сразу взяла курс на создание европейского конкурента Национальной хоккейной лиги. Главное лицо КХЛ - Яромир Ягр - обещал, что выиграть Кубок Гагарина, главный приз КХЛ, будет выиграть престижнее чем Кубок Стэнли. К клубам Российской Супер-лиги присоединились возрожденное рижское "Динамо" и их минские одноклубники.
Руководством КХЛ была поставлена задача расширить географию участников, велись переговоры со всеми хоккейными странами, но присоединись к КХЛ только Словакия в виде клуба "Слован", Чехия - "Лев", переехавший туда из Словакии, а также гость Таллинна - "Йокерит".
Кроме них из команд не входящих в золотой хоккейный пояс в КХЛ поучаствовали хорватский "Медвешчак" и украинский "Донбасс", а также клуб, для популяризации хоккея в стране-организаторе ОИ-2022, Китае, "Куньлунь".
Судьба всех клуб из-за пределов рубежей бывшего СССР в КХЛ, кроме "Йокерита", оказывалась печальной. "Слован" до сих пор считает сколько он кому должен, "Медвешчак", обанкротившийся в КХЛ, продолжил падение и в не самой сильной лиге Словении и Австрии. "Куньлунь" стала притчей во языцах у болельщиков: сверхнизкая посещаемость, лишь один хоккеист с китайскими корнями, американец Брэндон Йип.
Экономика
Бюджет единственной команды Эстонии, выступающей в Лиге ВТБ, таллиннского "Калева/Крамо", составлял в прошлом году до 1,4 миллиона евро, в этом году, по словам руководства клуба из-за отказа спонсоров - едва перевалил за миллион. Бюджеты тройки ведущих клубов эстонского футбола - около миллиона каждый, причем солидную долю в этих деньгах составляют призовые деньги за участие в еврокубках, которых в хоккее имеют статус предсезонного турнира и скорее расход, чем доход.
Самая нищая команда КХЛ прошлого года, "Слован", имела бюджет около шести с половиной миллионов евро, рижское "Динамо" - почти семь, Минск и Хельсинки тратят около 10-11 миллионов евро, а тяжеловесы лиги: СКА, ЦСКА, "Магнитка", "Ак Барс" и "Салават Юлаев" более 30 миллионов евро за сезон.
Главным источником дохода клубов в любом виде спорта являются спонсоры, причем в КХЛ эти спонсоры, в основном российские - так было в истории с чешским/словацким "Львом" ("Газпром") и "Слованом" ("Газпром-экспорт"), так и сейчас у рижского "Динамо", чьими партнерами являются "Газпром-экспорт" и дочерняя компания российской "Итеры". Да и сегодняшний "Йокерит" был выкуплен наполовину близкими к президенту России бизнесменами, а затем продан, как говорят в Финляндии, чисто номинально нынешнему генменеджеру клуба Яри Курри.
Российские же клубы КХЛ имеют традиционную для росспорта форму финансирования в условиях госкапитализма - бюджеты регионов плюс спонсорство крупных компаний, имеющих свои интересы в регионе, получивших спорт как соцнагрузку. Так и "Северсталь", один из беднейших клубов Западно конференции, зависящий полностью от кошелька одноименного металлического гиганта, одно время балансировал на грани исключения из КХЛ.
Схема финансирования "Богатый бизнесмен" для эстонского клуба КХЛ выглядит также утопично: эстонские бизнесмены не так богаты, чтобы по примеру американских толстосумов содержать профессиональный и дорогостоящий проект. В НХЛ каждый клуб - коммерческий проект, а эстонский рынок настолько мал, что спонсоров не хватает не то что на хоккей, но даже на футбол с другими, более значимыми видами спорта.
Игроки
Если рижские и минские динамовцы, имея под собой чемпионаты страны, также позвали домой тех хоккеистов, которые выступали за рубежом в клубах от Финляндии до Словакии и, конечно же НХЛ, перспектива играть хоть и с большими разъездами, но в родном городе, за зарплату гораздо выше АХЛ-овской или чехословацкой, плюс отличные попадания с легионерами, позволила собрать, латышам отличный состав, который потом был растащен по более богатым клубам КХЛ. Минское "Динамо" сделало ставку на легионеров, которых затем в интересах сборной натурализовало, так же как и казахстанский "Барыс", действуя по принципу - клуб КХЛ - базовый клуб сборной.
Следует упомянуть, что такой принцип не сработал в Казахстане и Белоруссии, даже в России сборная составленная под ОИ-2018 из игроков СКА и ЦСКА еле-еле дожала в овертайме финала ОИ немцев.
Казахстанцы как были командой-лифтом на чемпионатах мира, так и сейчас балансируют между элитой и первым дивизионом. Белорусы год от года деградировали как в КХЛ, так и на ЧМ, вылетев в конце концов из элитного дивизиона, у финнов/чехов/словаков, слава Богу, достаточно игроков в НХЛ и прочей Европе, чтобы не делать клуб КХЛ в качестве базового...
Хорватия? Хорваты имеют большие диаспоры в США и Канаде и даже игроков с хорватскими корнями в лигах США, Канады и Европы, однако лучшие из них выступают за сборные этих стран, а хорваты довольствовались лишь игроками уровня АХЛ и Лиги Восточного побережья, третьей по силе в Америке, которых не хватило даже на "Медвешчак", выступавший в КХЛ - пришлось звать игроков и других национальностей, которые быстро надоели болельщикам и спонсорам хорватской хоккейной гордости, а сборная Хорватии как была командой третьей-четвертой мировой лиги, так и осталась ей.
А теперь вопрос: кто из наших хоккеистов выступает на уровне значимых элитных лиг Европы? Роберт Рооба ("Ювяскюля", Финляндия), Сийм Лиивик ("Клагенфурт", Австрия). Оба, кстати игроки боттом-сикс, плюс отнесем сюда еще Роберта Аррака, 20-летнего форварда из клуба "Ред Буллс Юниор" австрийско-итальянско-словенской Альпийской лиги. Весь остальной состав сборной Эстонии, к сожалению - игроки низших дивизионов чемпионатов Швеции, Финляндии и т.п...
Самое неприятное для эстонского хоккея то, что молодежь, уезжающая в Европу или Россию, там и остается и если пробивается на приличный молодежный уровень, то старается об эстонской сборной забыть. Клуб КХЛ в Таллинне, забитый легионерами данную проблему при всем желании, как и дефицит качественных детских тренерских кадров, не в состоянии.
Кем заполнить ростер? Как и в случае с "Медвешчаком" или "Куньлунем" кем угодно из других хоккейных стран. Однако стоит учитывать, что такие заработная плата в этом случае должна превышать хотя бы АХЛ-овскую - то есть начинаться от 70 000 евро в год.
Болельщики
Интересно ли будет эстонским болельщикам наблюдать 31 домашний матч своей команды, которая, скорее всего, окажется в аутсайдерах регулярного первенства? Сначала, конечно, все будет необычно и ново, но постоянные поражения команды, негативный фон, сведут на нет все усилия маркетологов. Рижское "Динамо", кстати , проходило через такой этап в КХЛ, когда зрители отвернулись от команды, из-за низкого зрительского интереса "Югра" была исключена из КХЛ.
К тому же доходы клуба от матч-дэй будут низкими - официальный клубный мерчандайз стоит в КХЛ даже по нашим меркам дорого, а такую роскошь, как билеты по сто евро, как например на матчи в НХЛ у "Торонто" или "Рейнджерс", мы себе точно позволить не можем.
Позиция Эстонского хоккейного союза: "Мы за последовательное развитие хоккея"
Как сообщила менеджер по связям с общественностью ЭХС Маарья Киртси, перспектива иметь в Эстонии команду уровня КХЛ - отличная, но пока для этого нет твердой основы, хотя после открытия ледового холла "Тондираба" начался в Эстонии хоккейный мини-бум: "Сейчас действительно мы можем принимать соревнования самого высокого уровня в "Тондираба", что помогает нам держаться в фокусе общественной жизни и привлекать болельщиков именно на хоккей. Если до 2014 года в стране было 1200 человек, занимавшихся хоккеем на всех уровнях, то сейчас это число выросло до 1700".
По словам Киртси этому способствовали и те международные соревнования, а также проведение матчей КХЛ и чемпионата Финляндии в "Тондираба": "Если болельщик в Эстонии, который никогда не видел хоккей вживую, увидел эту игру своими глазами, то он захочет увидеть его снова, а дальше сам захочет играть в хоккей. Поэтому для хоккея в Эстонии и важны такие матчи, как КХЛ - это популяризация вида спорта. Считаем поединки такого уровня в Таллинне помогут развитию нашего хоккея, сделать нашу местную лигу более сильной."
Киртси отметила, что ЭХС не против клуба КХЛ в Таллинне, но пока Эстония еще слишком мала для подобных проектов: "Да, идея сделать клуб КХЛ в Таллинне возникала. Почему они не были воплощены - вопросы к авторам идеи. Хоккейная федерация обязательно поддержит такой проект, если он будет действительно продуман и рассчитан на долгую перспективу. Но все-таки мы еще пока слишком малы для таких лиг как КХЛ, ВХЛ или МХЛ. Но чем дольше будет продолжаться развитие интереса к хоккею в Эстонии, чем больше человек будет заниматься им, то тогда в Эстонии появятся новые ледовые холлы и уже вопрос времени, когда подобная команда будет действительно существовать в сильной лиге Европы, причем это не обязательно должна быть КХЛ - чемпионаты Высшего и Первого дивизионов Финляндии или же объединенная лига стран Балтии. Но такие процессы занимают время".