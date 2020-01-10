Клуб КХЛ в Таллинне: ни игроков, ни денег, ни болельщиков

Дастин Бойд и Найджел Доус являлись одними из лидеров КХЛ по статпоказателям, но ни он, ни вратарь Хенрик Карлссон ни другие натурализованные игроки из казахской команды постоянного обитателя элитного дивизиона хоккейного чемпионата мира не смогли. ФОТО: Pavel Golovkin/AP

Хорватия? Хорваты имеют большие диаспоры в США и Канаде и даже игроков с хорватскими корнями в лигах США, Канады и Европы, однако лучшие из них выступают за сборные этих стран, а хорваты довольствовались лишь игроками уровня АХЛ и Лиги Восточного побережья, третьей по силе в Америке, которых не хватило даже на "Медвешчак", выступавший в КХЛ - пришлось звать игроков и других национальностей, которые быстро надоели болельщикам и спонсорам хорватской хоккейной гордости, а сборная Хорватии как была командой третьей-четвертой мировой лиги, так и осталась ей.

А теперь вопрос: кто из наших хоккеистов выступает на уровне значимых элитных лиг Европы? Роберт Рооба ("Ювяскюля", Финляндия), Сийм Лиивик ("Клагенфурт", Австрия). Оба, кстати игроки боттом-сикс, плюс отнесем сюда еще Роберта Аррака, 20-летнего форварда из клуба "Ред Буллс Юниор" австрийско-итальянско-словенской Альпийской лиги. Весь остальной состав сборной Эстонии, к сожалению - игроки низших дивизионов чемпионатов Швеции, Финляндии и т.п...

Самое неприятное для эстонского хоккея то, что молодежь, уезжающая в Европу или Россию, там и остается и если пробивается на приличный молодежный уровень, то старается об эстонской сборной забыть. Клуб КХЛ в Таллинне, забитый легионерами данную проблему при всем желании, как и дефицит качественных детских тренерских кадров, не в состоянии.

Сийм Лийвик (72) и Роберт Рооба (8) единственные эстонские хоккеистов клубов из десятки лучших европейских лиг. ФОТО: Raul Mee

Кем заполнить ростер? Как и в случае с "Медвешчаком" или "Куньлунем" кем угодно из других хоккейных стран. Однако стоит учитывать, что такие заработная плата в этом случае должна превышать хотя бы АХЛ-овскую - то есть начинаться от 70 000 евро в год.

Болельщики

Интересно ли будет эстонским болельщикам наблюдать 31 домашний матч своей команды, которая, скорее всего, окажется в аутсайдерах регулярного первенства? Сначала, конечно, все будет необычно и ново, но постоянные поражения команды, негативный фон, сведут на нет все усилия маркетологов. Рижское "Динамо", кстати , проходило через такой этап в КХЛ, когда зрители отвернулись от команды, из-за низкого зрительского интереса "Югра" была исключена из КХЛ.

К тому же доходы клуба от матч-дэй будут низкими - официальный клубный мерчандайз стоит в КХЛ даже по нашим меркам дорого, а такую роскошь, как билеты по сто евро, как например на матчи в НХЛ у "Торонто" или "Рейнджерс", мы себе точно позволить не можем.

Позиция Эстонского хоккейного союза: "Мы за последовательное развитие хоккея"