Хельме: борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству

Министр финансов Мартин Хельме отметил, что борьба с отмыванием денег банками крайне необходима, но она стала препятствовать ведению бизнеса в Эстонии: "Совершенно очевидно, что банки стали чрезмерно реагировать, и не хотят больше иметь долгосрочных клиентов. Определенные переводы, особенно это касается переводов за границу, не хотят делать и это сегодня становится реальной проблемой для предпринимателей".

По словам главы Союза банков Эрки Килу, в последние несколько лет были ужесточены правила, и теперь от банков ждут, что они будут знать и разделять клиентов, их партнеров, конечных бенефициаров и находящихся под санкциями лиц, а также действует нулевая толерантность и ужесточены штрафы за ошибки.