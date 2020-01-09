"Реал" вышел в финал Суперкубка Испании

«Реал» обыграл «Валенсию» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании (3:1). Мадридцы добились легко победы благодара голам Тони Крооса, Иско и Луки Модрича. "Валенсия" ответила на 90-й минуте голом Даниэля Парехо с пенальти. Денис Черышев появился на поле при счете 0:3 на 70-й минуте.

Команда Зинедина Зидана продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей (10 побед, пять ничьих), сообщает Sports.ru.

Последнее поражение «Реалу» нанесла «Мальорка» (0:1) в чемпионате Испании 19 октября.

15 матчей без поражений – лучшая серия мадридцев со времен 40-матчевой беспроигрышной серии с апреля 2016 года по январь 2017-го. Тогда команду также тренировал Зидан.