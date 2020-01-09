Бракосочетание в зале Йыхвиской ратуши подорожает в два раза

Если в прошлом году брачующимся приходилось платить вдобавок к государственной пошлине 50 евро за пользование залом, то с февраля наступившего года плата составит сто евро. По сравнению с 2018 годом, когда плата за пользование залом составляла 35 евро, эта статья расходов в бюджете новобрачных выросла почти в три раза.

По словам старейшины Йыхвиской волости Макса Каура, волостное управление подняло плату за пользование ратушным залом в соответствии с ходатайством Департамента записи актов гражданского состояния. "При повышении платы мы руководствовались соответствующим опытом других самоуправлений. Например, в Таллинне, Тарту и Раквере уровень цен гораздо выше. Вместе с тем для тех, кто не пользуется залом в выходной день и кто заключает брак в будний день в маленьком зале ратуши, ничего не изменится. В выходные дни работникам приходится выходить на работу, а это определенно влечет дополнительные расходы", - пояснил он.