Российская фигуристка получила тяжёлые травмы на репетиции открытия юношеской Олимпиады

По данным полиции, пострадавшей оказалась 35-летняя российская фигуристка, проживающая в Германии. Она упала с высоты 15 футов (4,5 метра) на «Vaudoise arena», получив тяжёлые травмы. В настоящий момент врачи борются за её жизнь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.